Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΣάλος για σχόλιο του Έλον Μασκ σε 19χρονη που κινδύνευε με απέλαση: «Οι σέξι γυναίκες θα πρέπει να εξαιρούνται»
ΔΙΕΘΝΗ

Σάλος για σχόλιο του Έλον Μασκ σε 19χρονη που κινδύνευε με απέλαση: «Οι σέξι γυναίκες θα πρέπει να εξαιρούνται»

 30.12.2025 - 08:50
Σάλος για σχόλιο του Έλον Μασκ σε 19χρονη που κινδύνευε με απέλαση: «Οι σέξι γυναίκες θα πρέπει να εξαιρούνται»

Σφοδρές αντιδράσεις προκάλεσε σχόλιο του Έλον Μασκ για την 19χρονη Όντρεϊ Μόρις που κινδύνευε με απέλαση από τη Δανία καθώς ο μεγιστάνας από τη Νότια Αφρική ζήτησε να της δοθεί εξαίρεση επειδή είναι «καυτή».

Όλα ξεκίνησαν μετά από ανάρτηση της Μόρις που έχει γεννηθεί στο Λος Άντζελες αλλά ζει στη Δανία με την οικογένειά της από την ηλικία των 9 ετών, με την οποία ενημέρωνε ότι αντιμετώπιζε τον κίνδυνο να απελαθεί από τη χώρα νωρίτερα φέτος λόγω διοικητικών προβλημάτων σχετικά με τη βίζα της.

Την ανάρτηση είδε ο Έλον Μασκ και σχολίασε «οι σέξι γυναίκες με βαθμολογία 8 ή παραπάνω θα πρέπει να εξαιρούνται» βάζοντας και ένα emoji που κλαίει και γελάει.

Σάλος για σχόλιο του Έλον Μασκ σε 19χρονη που κινδύνευε με απέλαση από τη Δανία: «Οι σέξι γυναίκες θα πρέπει να εξαιρούνται», έγραψε.

Μιλώντας στο Daily Beast η Μόρις χαρακτήρισε «τρελή» την κατάσταση: «Δεν με εξέπληξε το σχόλιο του Μασκ θα μπορούσα να πω, γιατί από την αρχή, από τη στιγμή που η υπόθεσή μου έγινε δημόσια, το θέμα ήταν η εμφάνιση και το ότι "είναι ξανθιά και λευκή". Αυτό που είπε δεν με σόκαρε, αλλά το γεγονός ότι το είπε αυτός... έμεινα άναυδη».

Δήλωσε, ωστόσο, απογοητευμένη για το ότι ο Mr X δεν ανέδειξε τα ακαδημαϊκά της επιτεύγματα ή το γεγονός ότι μεγάλωσε στην επαρχία από μικρή, σημειώνοντας ότι «θα μπορούσε να ήταν πολύ χρήσιμο» για την υπόθεσή της.

Από την πλευρά τους οι χρήστες του Χ ήταν πολύ πιο αυστηροί με τον Μασκ κατακρίνοντας τον 54χρονο δισεκατομμυριούχο για την «επιθετική συμπεριφορά» του απέναντι στην 19χρονη. «Ηρέμησε, γέρο», έγραψε ένας σχολιαστής, «είσαι ένας ανατριχιαστικός χαμένος. Δισεκατομμύρια δολάρια και ακόμα ανατριχιαστικός» πρόσθεσε ένας δεύτερος. «Ήσουν 36 όταν γεννήθηκε» παρατήρησε ένας τρίτος, «μοιάζει 16, ηρέμησε» συμπλήρωσε ένας τέταρτος.

Η Μόρις μετακόμισε στη Δανία από τις ΗΠΑ όταν ήταν εννέα ετών ενώ η μητέρα της έκανε διδακτορικό. Μέχρι το 2024, ζούσε στη σκανδιναβική χώρα με τη βίζα της μητέρας της «ως συνοδευόμενο παιδί», αλλά αυτή έληξε.

Το πρόβλημα παρουσιάστηκε όταν μετακόμισε σε φοιτητική εστία άλλης πόλης οπότε και έμαθε ότι ήταν αντίθετο με τους όρους της βίζας που της είχε χορηγηθεί το να μην διαμένει στο ίδι σπίτι με τη μητέρα της. Ενώ η μητέρα της και ο 15χρονος αδελφός της έχουν από τότε αποκτήσει την υπηκοότητα, το μέλλον της Μόρις ήταν αβέβαιο, καθώς η αίτηση υπηκοότητας της απορρίφθηκε. Έκτοτε της έχει χορηγηθεί άδεια διαμονής 10 ετών, αλλά η σκέψη ότι ενδεχομένως θα πρέπει να επιστρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθεί να την απασχολεί.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η ιστορία της κυπριακής βασιλόπιτας και το συμβολικό φλουρί της Πρωτοχρονιάς
Στις φλόγες όχημα 56χρονης στη Λεμεσό - Καταστράφηκε ολοσχερώς
Παρέσυρε μητέρα και νήπιο με πατίνι και εγκατέλειψε τη σκηνή - Χειροπέδες σε 21χρονο
Χιόνια, καταιγίδες και τσουχτερό κρύο λίγο πριν εκπνεύσει το 2025: Ο καιρός μέχρι την Πρωτοχρονιά - Δείτε live την εξέλιξη
Είσαι λάτρης του καφέ; Το νέο luxury spot που μόλις άνοιξε είναι φτιαγμένο για εσένα - Δείτε που βρίσκεται - Φωτογραφίες

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Μπριζίτ Μπαρντό: Στο θαλάσσιο νεκροταφείο του Σεν Τροπέ η ταφή της - Όλες οι λεπτομέρειες

 30.12.2025 - 08:43
Τι πραγματικά κρύβεται πίσω από την επίθεση Νικόλα στην Κυβέρνηση - Η ελεγχόμενη κρίση και τα αντιφατικά μηνύματα

Τι πραγματικά κρύβεται πίσω από την επίθεση Νικόλα στην Κυβέρνηση - Η ελεγχόμενη κρίση και τα αντιφατικά μηνύματα

Η δημόσια επίθεση του Νικόλα Παπαδόπουλου προς την Κυβέρνηση δεν μπορεί να ιδωθεί ως μια ακόμη θεσμική διαφωνία ή ως ειλικρινής αγωνία για την πορεία της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου–Ελλάδας (GSI).

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Τι πραγματικά κρύβεται πίσω από την επίθεση Νικόλα στην Κυβέρνηση - Η ελεγχόμενη κρίση και τα αντιφατικά μηνύματα

Τι πραγματικά κρύβεται πίσω από την επίθεση Νικόλα στην Κυβέρνηση - Η ελεγχόμενη κρίση και τα αντιφατικά μηνύματα

  •  30.12.2025 - 07:20
Συναγερμός στο Ζακάκι: Εντοπίστηκε εκρηκτικός μηχανισμός – Αποκλείστηκε η περιοχή

Συναγερμός στο Ζακάκι: Εντοπίστηκε εκρηκτικός μηχανισμός – Αποκλείστηκε η περιοχή

  •  30.12.2025 - 08:42
Γεμάτο το 2026 με προκλήσεις στην Οικονομία: Από τους δασμούς Τραμπ στα επιτόκια – Οι εκκρεμότητες και κίνδυνοι στην Κύπρο

Γεμάτο το 2026 με προκλήσεις στην Οικονομία: Από τους δασμούς Τραμπ στα επιτόκια – Οι εκκρεμότητες και κίνδυνοι στην Κύπρο

  •  30.12.2025 - 06:48
Στις φλόγες όχημα 56χρονης στη Λεμεσό - Καταστράφηκε ολοσχερώς

Στις φλόγες όχημα 56χρονης στη Λεμεσό - Καταστράφηκε ολοσχερώς

  •  30.12.2025 - 06:34
Είσαι λάτρης του καφέ; Το νέο luxury spot που μόλις άνοιξε είναι φτιαγμένο για εσένα - Δείτε που βρίσκεται - Φωτογραφίες

Είσαι λάτρης του καφέ; Το νέο luxury spot που μόλις άνοιξε είναι φτιαγμένο για εσένα - Δείτε που βρίσκεται - Φωτογραφίες

  •  30.12.2025 - 08:26
Χιόνια, καταιγίδες και τσουχτερό κρύο λίγο πριν εκπνεύσει το 2025: Ο καιρός μέχρι την Πρωτοχρονιά - Δείτε live την εξέλιξη

Χιόνια, καταιγίδες και τσουχτερό κρύο λίγο πριν εκπνεύσει το 2025: Ο καιρός μέχρι την Πρωτοχρονιά - Δείτε live την εξέλιξη

  •  30.12.2025 - 07:00
Κυκλοφοριακό «έμφραγμα» λίγο πριν τη νέα χρονιά: Που έχει κίνηση σήμερα; Δείτε live ποιοι δρόμοι είναι στο «κόκκινο»

Κυκλοφοριακό «έμφραγμα» λίγο πριν τη νέα χρονιά: Που έχει κίνηση σήμερα; Δείτε live ποιοι δρόμοι είναι στο «κόκκινο»

  •  30.12.2025 - 07:24
Συναγερμός στην Πυροσβεστική: Δύο πυρκαγιές σε οικίες - Τα αίτια

Συναγερμός στην Πυροσβεστική: Δύο πυρκαγιές σε οικίες - Τα αίτια

  •  30.12.2025 - 07:32

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα