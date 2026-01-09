Στη φυλακή για έξι χρόνια 44χρονος στη Λάρνακα – Βρέθηκαν δύο κιλά κάνναβης στο υποστατικό του

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε στις 6 Απριλίου 2025, όταν μέλη της ΥΚΑΝ εντόπισαν τον κατηγορούμενο σε υποστατικό που διατηρούσε στη Λάρνακα. Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στο Κακουργιοδικείο, ο 44χρονος, γνωστός στην Υπηρεσία, επιχείρησε να διαφύγει από το παράθυρο μόλις πλησίασαν οι αστυνομικοί, ενώ ταυτόχρονα πετούσε μια συσκευασία.

Η συσκευασία περιείχε περίπου ένα κιλό κάνναβης. Κατά την έρευνα που ακολούθησε εντός του υποστατικού εντοπίστηκε ακόμη μία συσκευασία με ίση ποσότητα ναρκωτικού, η οποία κατασχέθηκε. Ο κατηγορούμενος παραδέχθηκε την πράξη του, υποστηρίζοντας ότι τα ναρκωτικά του είχαν δοθεί από άλλο πρόσωπο για φύλαξη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο άνδρας είχε στο παρελθόν καταδικαστεί για υπόθεση ναρκωτικών.