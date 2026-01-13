Νέα άφιξη στη μεσημεριανή σκηνή της Λεμεσού: Εδώ θα μπορείς να απολαύσεις ένα κομψό lunch κάθε Παρασκευή

Η νέα αυτή προσθήκη έρχεται ως απάντηση στη διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση για ποιοτικές επιλογές lunch, τόσο για επαγγελματικές συναντήσεις όσο και για κοινωνικά ραντεβού στο κέντρο της πόλης.

Μέχρι σήμερα, το La Petite Maison (LPM) υποδεχόταν το κοινό του αποκλειστικά για δείπνο τις καθημερινές και για brunch και δείπνο τα Σαββατοκύριακα. Πλέον, ανοίγει τις πόρτες του και το μεσημέρι της Παρασκευής, προσφέροντας τη χαρακτηριστική γαστρονομική του φιλοσοφία σε ένα κομψό αλλά χαλαρό περιβάλλον, ιδανικό για daytime εξόδους.

Το νέο lunch menu περιλαμβάνει πλούσιες και ευφάνταστες επιλογές, με έμφαση σε ελαφριά πιάτα που διατηρούν τον εκλεπτυσμένο χαρακτήρα της κουζίνας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα μηνιαία special πιάτα, τα οποία θα διατίθενται αποκλειστικά στο μεσημεριανό μενού και θα αλλάζουν κάθε μήνα, δίνοντας στους επισκέπτες την ευκαιρία να ανακαλύπτουν συνεχώς νέες γεύσεις.

Το Lunch της Παρασκευής σερβίρεται κάθε Παρασκευή από τις 12:00 έως τις 15:00, στους χώρους του Parklane, a Luxury Collection Resort & Spa, Limassol, αποτελώντας ιδανική επιλογή για επαγγελματικά γεύματα, κοινωνικές συναντήσεις αλλά και ξεχωριστές περιστάσεις που απαιτούν άνεση, κομψότητα και ζωντάνια.

Με αυτή τη νέα κίνηση, το γνωστό εστιατόριο ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στη daytime γαστρονομική του ταυτότητα, επεκτείνοντας την εμπειρία πέρα από το δείπνο και ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση του ως κορυφαίος γαστρονομικός προορισμός στη Λεμεσό.

Για κρατήσεις: 25 862222.