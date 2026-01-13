Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΈφτασε η «χάρη» μας στην Κομισιόν - Ερώτηση για το επίμαχο βίντεο από ευρωβουλευτή του ΕΔΚ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έφτασε η «χάρη» μας στην Κομισιόν - Ερώτηση για το επίμαχο βίντεο από ευρωβουλευτή του ΕΔΚ

 13.01.2026 - 09:56
Έφτασε η «χάρη» μας στην Κομισιόν - Ερώτηση για το επίμαχο βίντεο από ευρωβουλευτή του ΕΔΚ

Ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σχετικά με το βίντεο που αναφέρεται σε ενδεχόμενα σκάνδαλα διαφθοράς στην Κύπρο, υπέβαλε ο Ευρωβουλευτής και Γενικός Γραμματέας του Ευρωπαϊκού Δημοκρατικού Κόμματος Σάντρο Γκότζι, σημειώνοντας ότι δεν πρόκειται για ένα εθνικό θέμα, αλλά η Ευρώπη οφείλει να διασφαλίσει τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την ακεραιότητα στη λήψη αποφάσεων στην ΕΕ, ειδικά όσον αφορά θέματα κυρώσεων και στρατηγικών επενδύσεων.

Σε ανακοίνωση του ΕΔΚ αναφέρεται ότι το "βίντεο που διέρρευσε στην Κύπρο εγείρει σοβαρές ανησυχίες για το πώς ασκείται η εξουσία στην κορυφή του κράτους".

Όπως σημειώνει, το περιεχόμενο του βίντεο φέρεται να αναφέρεται σε παράνομη χρηματοδότηση προεκλογικών εκστρατειών, σε άσκηση επιρροής που συνδέεται με ξένους επενδυτές, ακόμη και σε απόπειρες επηρεασμού του καθεστώτος κυρώσεων της ΕΕ. "Οι καταγγελίες εμπλέκουν πρόσωπα του στενού περιβάλλοντος του Προέδρου καθώς και έργα στρατηγικών υποδομών που ήδη βρίσκονται υπό διερεύνηση από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία", σημειώνει.

Προστίθεται ότι ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης, επικεφαλής του Κινήματος Άλμα, που συμμετέχει στο ΕΔΚ, προειδοποιεί ότι αυτές οι αποκαλύψεις αγγίζουν τον πυρήνα του κράτους δικαίου και υποδεικνύουν την ύπαρξη ενός συστήματος όπου η πολιτική πρόσβαση, οι άδειες και οι «δωρεές» φαίνεται να είναι επικίνδυνα αλληλένδετες.

"Για το ΕΔΚ και τον Σάντρο Γκότζι, ο οποίος έχει καταθέσει κοινοβουλευτική ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το ζήτημα αυτό δεν είναι απλώς εθνικό. Η Ευρώπη έχει την ευθύνη να θέσει σαφή ερωτήματα και να διασφαλίσει τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την ακεραιότητα της ευρωπαϊκής διαδικασίας λήψης αποφάσεων, ιδιαίτερα όταν διακυβεύονται κυρώσεις και στρατηγικές επενδύσεις", σημειώνει.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Επίμαχο βίντεο: Ρωτήσαμε την άποψή του ChatGPT για την «Emily», το μοντάζ και την προέλευση - «Δεν το πιστεύω»
Θα μας «πάρει» ο άνεμος: Μέχρι πού θα φτάσει η θερμοκρασία –  Καταιγίδες στο «καιρικό μενού»
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Τρίτη 13 Ιανουαρίου – Μην ξεχάσετε να τους ευχηθείτε
Καταγγελία για κακοποίηση χελώνας: Την εντόπισαν νεκρή σε χώρο εργασίας – Χειροπέδες σε 4 πρόσωπα
Σεισμός ταρακούνησε την Κύπρο - Πού εντοπίστηκε το επίκεντρο
Σαρωτικοί έλεγχοι Αστυνομίας: «Βροχή» οι συλλήψεις σε ένα βράδυ – Οι δύο επιτέθηκαν σε Αστυνομικούς

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Νέα άφιξη στη μεσημεριανή σκηνή της Λεμεσού: Εδώ θα μπορείς να απολαύσεις ένα κομψό lunch κάθε Παρασκευή

 13.01.2026 - 09:50
Επόμενο άρθρο

Εν κινήσει… «υπνοδωμάτιο» σε δρόμο της Λεμεσού – Με μαξιλάρι ένα… σακί – Δείτε βίντεο

 13.01.2026 - 10:13
Καταιγιστικές εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό: Το χρονικό του επίμαχου βίντεο, η παραίτηση Χαραλάμπους και η δοκιμασία της εμπιστοσύνης

Καταιγιστικές εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό: Το χρονικό του επίμαχου βίντεο, η παραίτηση Χαραλάμπους και η δοκιμασία της εμπιστοσύνης

Σε περίοδο έντονης πολιτικής αναταραχής εισέρχεται η Κύπρος, μετά τη δημοσιοποίηση επίμαχου βίντεο που προκάλεσε αλυσιδωτές εξελίξεις στο ανώτατο επίπεδο της διακυβέρνησης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Καταιγιστικές εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό: Το χρονικό του επίμαχου βίντεο, η παραίτηση Χαραλάμπους και η δοκιμασία της εμπιστοσύνης

Καταιγιστικές εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό: Το χρονικό του επίμαχου βίντεο, η παραίτηση Χαραλάμπους και η δοκιμασία της εμπιστοσύνης

  •  13.01.2026 - 06:30
Α. Δημητρίου: «Η δημοσιοποίηση των ονομάτων όσων έχουν προβεί σε δωρεές αποτελεί ποινικό αδίκημα» - «Ορθά έπραξε ο Χαραλάμπους, καθώς δείχνει ότι κάποιος αναλαμβάνει ευθύνη, έστω και σε ηθικό ή πολιτικό επίπεδο»

Α. Δημητρίου: «Η δημοσιοποίηση των ονομάτων όσων έχουν προβεί σε δωρεές αποτελεί ποινικό αδίκημα» - «Ορθά έπραξε ο Χαραλάμπους, καθώς δείχνει ότι κάποιος αναλαμβάνει ευθύνη, έστω και σε ηθικό ή πολιτικό επίπεδο»

  •  13.01.2026 - 09:41
Θανατηφόρο Πάφος: Έτσι γράφτηκε η τραγωδία με τον 32χρονο Στυλιανό - Συγκλονίζει το πώς έμαθαν οι γονείς του την είδηση - Video

Θανατηφόρο Πάφος: Έτσι γράφτηκε η τραγωδία με τον 32χρονο Στυλιανό - Συγκλονίζει το πώς έμαθαν οι γονείς του την είδηση - Video

  •  13.01.2026 - 08:16
«Παρέλυσε» ξανά το ΓεΣΥ: Χάος σε ιατρεία και νοσοκομεία – Σε απόγνωση προσωπικό και ασθενείς

«Παρέλυσε» ξανά το ΓεΣΥ: Χάος σε ιατρεία και νοσοκομεία – Σε απόγνωση προσωπικό και ασθενείς

  •  13.01.2026 - 09:19
Κακοποίηση χελώνας: «Ανεπίτρεπτη» η συμπεριφορά των υπαλλήλων του Κοινοτικού Συμβουλίου Χλώρακας – Γίνονται εξετάσεις

Κακοποίηση χελώνας: «Ανεπίτρεπτη» η συμπεριφορά των υπαλλήλων του Κοινοτικού Συμβουλίου Χλώρακας – Γίνονται εξετάσεις

  •  13.01.2026 - 09:44
Επίσημη ανακοίνωση για τον σεισμό στην Κύπρο - Ποιο ήταν το επίκεντρο

Επίσημη ανακοίνωση για τον σεισμό στην Κύπρο - Ποιο ήταν το επίκεντρο

  •  13.01.2026 - 09:20
Επίμαχο βίντεο: Ρωτήσαμε την άποψή του ChatGPT για την «Emily», το μοντάζ και την προέλευση - «Δεν το πιστεύω»

Επίμαχο βίντεο: Ρωτήσαμε την άποψή του ChatGPT για την «Emily», το μοντάζ και την προέλευση - «Δεν το πιστεύω»

  •  13.01.2026 - 06:32
ΒΙΝΤΕΟ: Έπεσαν τα πρώτα χιόνια και «χαμογέλασαν» τα ημιορεινά – Άσπρισαν Σπήλια, Παλαιχώρι και Μαχαιράς

ΒΙΝΤΕΟ: Έπεσαν τα πρώτα χιόνια και «χαμογέλασαν» τα ημιορεινά – Άσπρισαν Σπήλια, Παλαιχώρι και Μαχαιράς

  •  13.01.2026 - 08:24

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα