LIKE ONLINE

Εν κινήσει… «υπνοδωμάτιο» σε δρόμο της Λεμεσού – Με μαξιλάρι ένα… σακί – Δείτε βίντεο

 13.01.2026 - 10:13
Εν κινήσει… «υπνοδωμάτιο» σε δρόμο της Λεμεσού – Με μαξιλάρι ένα… σακί – Δείτε βίντεο

Δεν πρόκειται για AI ούτε συρραφή βίντεο.

Μια ανησυχητική σκηνή καταγράφηκε σε παραλιακό δρόμο της Λεμεσού, όπου δύο αλλοδαποί –πιθανότατα εργάτες– εντοπίζονται να βρίσκονται χωρίς καμία ασφάλεια στο πίσω μέρος ενός κινούμενου φορτηγού.

Το βίντεο, το οποίο καταγράφηκε από διερχόμενο όχημα και κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πριν από δύο ημέρες, παρουσιάζει τους δύο άνδρες να βρίσκονται στον ανοιχτό χώρο φόρτωσης του οχήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του RoadReportCY που αναδημοσίευσε το βίντεο, το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε πριν από μερικούς μήνες.

Ο ένας από τους δύο εμφανίζεται να έχει μαζί του μαξιλάρι και κουβέρτα, γεγονός που αναδεικνύει τον βαθμό έκθεσής του σε σοβαρό κίνδυνο.

Το περιστατικό σημειώθηκε μέρα μεσημέρι και εγείρει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την τήρηση των βασικών κανόνων οδικής ασφάλειας.

Δείτε το βίντεο

*κεντρική φωτογραφία - αρχείο

