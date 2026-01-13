Παραμένει προφυλακισμένη η μητέρα που φωτογράφιζε και τραβούσε βίντεο τη 12χρονη κόρη της γυμνή στον Βόλο

Κρίνεται ιδιαίτερα σοβαρή υπόθεση

Ο 32χρονος κρατείται από τον Ιούλιο του 2024 στις φυλακές Τρίπολης, μετά τη σύλληψή του κατόπιν καταγγελίας οικογένειας για απόσπαση υλικού από ανήλικη μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας. Η υπόθεση, που είχε προκαλέσει σοκ στην κοινή γνώμη, συνεχίζει να απασχολεί τις δικαστικές και αστυνομικές αρχές λόγω της σοβαρότητάς της.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο αντεισαγγελέας υπηρεσίας Βόλου ενέκρινε την παράταση της προφυλάκισης της 53χρονης για ακόμη έξι μήνες. Η κατηγορούμενη βρίσκεται από το καλοκαίρι στις φυλακές Κορυδαλλού, αντιμετωπίζοντας βαρύ κατηγορητήριο για σεξουαλική κακοποίηση και παραγωγή πορνογραφικού υλικού με θύμα την τότε 13χρονη κόρη της. Η παράταση κρίθηκε αναγκαία, καθώς εκκρεμούν συμπληρωματικά στοιχεία από τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και η δικογραφία δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

Μετάνιωσε, είχε οικονομικά προβλήματα

Κατά την απολογία της, η 53χρονη εμφανίστηκε μετανιωμένη, δηλώνοντας ότι αντιμετώπιζε σοβαρά οικονομικά προβλήματα και ζούσε με το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης. Ωστόσο, οι πράξεις για τις οποίες κατηγορείται περιγράφονται ως ιδιαιτέρως βαριές και κακουργηματικού χαρακτήρα, με το κατηγορητήριο να κάνει λόγο για κακοποίηση του παιδιού, παραγωγή και διακίνηση υλικού σε ψηφιακή μορφή και για πράξεις που τελέστηκαν κατ’ εξακολούθηση.



Η ανήλικη, μετά τη σύλληψη της μητέρας της, απομακρύνθηκε άμεσα από το οικογενειακό περιβάλλον και φιλοξενείται σε προστατευτική δομή, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η ψυχοκοινωνική της στήριξη. Σύμφωνα με στοιχεία της δικογραφίας, οι συνθήκες διαβίωσης της οικογένειας ήταν ιδιαίτερα δύσκολες μετά τον θάνατο του πατέρα, ενώ το παιδί αντιμετώπιζε και προβλήματα υγείας.

Συνεχίζεται η δικαστική έρευνα

Η δικαστική έρευνα συνεχίζεται, με τις αρχές να εξετάζουν τυχόν διακίνηση του υλικού και σε άλλα πρόσωπα, ενώ αναμένονται τα πλήρη πορίσματα των ψηφιακών ερευνών. Η υπόθεση έρχεται να υπενθυμίσει τη σημασία της εγρήγορσης απέναντι στη σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων και τον κρίσιμο ρόλο των μηχανισμών προστασίας παιδιών και ευάλωτων ομάδων.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα