Τελευταία ευκαιρία για εγγραφές σε Δημόσια Δημοτικά και Νηπιαγωγεία - Πότε λήγει η προθεσμία - Δεν θα έχει παράταση

Τι ισχύει για τα Δημοτικά Σχολεία

Οι εγγραφές λήγουν στις 19 Ιανουαρίου 2026. Μετά την ημερομηνία αυτή, δεν θα εγκριθούν επιπλέον τμήματα πέραν αυτών που θα προκύψουν από τις εγγραφές Ιανουαρίου. Γονείς που δεν θα εγγράψουν έγκαιρα τα παιδιά τους, θα υποχρεωθούν να τα εγγράψουν στο πλησιέστερο σχολείο με διαθέσιμες θέσεις.

Οι αιτήσεις μετεγγραφών για όλες τις τάξεις Δημοτικού θα γίνονται από τις 26 έως και τις 30 Ιανουαρίου 2026. Εκπρόθεσμες αιτήσεις θα εξετάζονται μόνο μέσω των Επαρχιακών Γραφείων Παιδείας.

Τι ισχύει για τα Δημόσια Νηπιαγωγεία

Οι εγγραφές και μετεγγραφές για παιδιά υποχρεωτικής προδημοτικής ηλικίας (4 4/12 – 6 ετών) θα λήγουν στις 16 Ιανουαρίου 2026. Και εδώ, δεν προβλέπεται δεύτερη περίοδος εγγραφών, ενώ δεν θα δημιουργηθούν επιπλέον τμήματα.

Για αιτήσεις μετά τις 16 Ιανουαρίου, οι γονείς θα πρέπει να απευθύνονται στο οικείο Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας, με δυνατότητα αποστολής των δικαιολογητικών ηλεκτρονικά, χωρίς φυσική παρουσία.

Διευκρινίζεται ότι αιτήσεις μέσω Ε.Γ.Π. γίνονται μόνο για παιδιά υποχρεωτικής προδημοτικής ηλικίας και όχι για μικρότερες ηλικίες.