Αναστασιάδης για Βασιλείου: «Εμβληματική προσωπικότητα με καθοριστική προσφορά στον τόπο»

Σε ανάρτησή του, ο Νίκος Αναστασιάδης χαρακτήρισε τον Γιώργο Βασιλείου «εμβληματική προσωπικότητα της σύγχρονης πολιτικής ιστορίας της Κύπρου», υπογραμμίζοντας το όραμα, το πολιτικό θάρρος και τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό που τον διέκριναν σε κρίσιμες περιόδους για τη χώρα.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη συμβολή του στις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού, σημειώνοντας ότι επέλεξε «τη δύσκολη οδό της ευθύνης», με ρεαλισμό και προσήλωση στην ειρήνη, αναγνωρίζοντας τον καθοριστικό ρόλο του διαλόγου και της διεθνούς νομιμότητας για την επανένωση της πατρίδας.

Παράλληλα, ο Νίκος Αναστασιάδης στάθηκε στον ιστορικό ρόλο του Γιώργου Βασιλείου στην ευρωπαϊκή πορεία της Κύπρου, ως επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας για την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάνοντας λόγο για προσφορά καθοριστικής σημασίας.

Ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε και στην προσωπική τους συνεργασία, τονίζοντας την ευθύτητα, την αγάπη για τον τόπο και το διαχρονικό αίσθημα καθήκοντος που χαρακτήριζαν τον Γιώργο Βασιλείου.

«Η πολυεπίπεδη προσφορά του στον τόπο αποτελεί μια ζωντανή παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές», κατέληξε.