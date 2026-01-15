Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΥγείαΡινικά αποσυμφορητικά: Γιατί δεν πρέπει να τα χρησιμοποιούμε πάνω από 7 ημέρες - Ποιος ο κίνδυνος
ΥΓΕΙΑ

Ρινικά αποσυμφορητικά: Γιατί δεν πρέπει να τα χρησιμοποιούμε πάνω από 7 ημέρες - Ποιος ο κίνδυνος

 15.01.2026 - 07:46
Ρινικά αποσυμφορητικά: Γιατί δεν πρέπει να τα χρησιμοποιούμε πάνω από 7 ημέρες - Ποιος ο κίνδυνος

Σοβαρές προειδοποιήσεις απευθύνουν οι ειδικοί για την αυξανόμενη χρήση ρινικών αποσυμφορητικών σπρέι, καθώς ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι κινδυνεύουν να αναπτύξουν εθισμό, με πιθανές μόνιμες βλάβες στο αναπνευστικό σύστημα.

Τα συγκεκριμένα σπρέι, που πωλούνται χωρίς συνταγή και χρησιμοποιούνται ευρέως για την ανακούφιση από τη ρινική συμφόρηση, ιδίως την περίοδο οι λοιμώξεις του αναπνευστικού βρίσκονται σε έξαρση, μπορεί να φαίνονται ακίνδυνα. Ωστόσο, νέα στοιχεία δείχνουν ότι η μακροχρόνια χρήση τους κρύβει κινδύνους.

Άγνοια για το όριο χρήσης

Σύμφωνα με τη νεότερη μελέτη της Βασιλικής Φαρμακευτικής Εταιρείας (RPS), του επαγγελματικού φορέα φαρμακοποιών της Μεγάλης Βρετανίας, σχεδόν 6 στους 10 φαρμακοποιούς (59%) εκτιμούν ότι οι ασθενείς δεν γνωρίζουν τον κίνδυνο της αντιδραστικής συμφόρησης, όταν δηλαδή η μύτη «μπλοκάρει» ακόμη περισσότερο μόλις υποχωρήσει η δράση του φαρμάκου. Παράλληλα:

το 74% θεωρούν ότι η συσκευασία των προϊόντων δεν είναι αρκετά σαφής ως προς το όριο των 7 ημερών.

63% δηλώνουν ότι έχουν παρέμβει σε περιστατικά ύποπτης υπερβολικής χρήσης, προτείνοντας εναλλακτικές λύσεις ή ακόμη και αρνούμενοι την πώληση.

Η καθηγήτρια Amira Guirguis, επικεφαλής επιστήμονας της RPS, δήλωσε: «Η έρευνά μας δείχνει ότι πολλοί άνθρωποι δεν γνωρίζουν τους κινδύνους, πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να συνεχίζουν να χρησιμοποιούν αυτά τα σπρέι χωρίς να συνειδητοποιούν πως παρατείνουν τα συμπτώματά τους. Θα θέλαμε να δούμε πιο ξεκάθαρες προειδοποιήσεις στη συσκευασία, που να μην περνούν απαρατήρητες, καθώς και μεγαλύτερη ενημέρωση για το όριο των επτά ημερών».

Τι είναι η φαρμακευτική ρινίτιδα

Οι ειδικοί εξηγούν ότι η υπερβολική χρήση ερεθίζει τα αιμοφόρα αγγεία στη μύτη, προκαλώντας οίδημα. Το αποτέλεσμα είναι ένας φαύλος κύκλος, όπου ο ασθενής καταφεύγει ξανά και ξανά στο σπρέι για να μπορέσει να αναπνεύσει.

Η κατάσταση αυτή είναι γνωστή ιατρικά ως φαρμακευτική ρινίτιδα και μπορεί να προκαλέσει χρόνια συμφόρηση, καταρροή, φτέρνισμα και ερεθισμό. Σε σοβαρές περιπτώσεις, η χρόνια διόγκωση των ρινικών ιστών μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε αναπνευστικά προβλήματα ή να απαιτήσει χειρουργική αντιμετώπιση.

Στοιχεία δείχνουν ότι εκατομμύρια άνθρωποι έχουν χρησιμοποιήσει τα σπρέι για διάστημα μεγαλύτερο του επιτρεπτού, αυξάνοντας τον κίνδυνο εξάρτησης.

«Δεν μπορούσα να αναπνεύσω χωρίς αυτό»

Χαρακτηριστική είναι η μαρτυρία μιας 30χρονης γυναίκας, της Charlotte Johnstone, η οποία ξεκίνησε να χρησιμοποιεί ρινικό σπρέι από παιδική ηλικία και έφτασε να το χρησιμοποιεί έως και 8 φορές την ημέρα.

«Δεν μπορούσα να κοιμηθώ χωρίς αυτό. Ξυπνούσα και το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν να χρησιμοποιήσω το σπρέι», περιγράφει στο ITV. Όπως λέει, ο φόβος ότι δεν θα μπορεί να αναπνεύσει της προκαλούσε έντονο άγχος, επηρεάζοντας την καθημερινότητά της και την ποιότητα ζωής της.

Ύστερα από δεκαετίες χρήσης του σπρέι, η κα Johnstone ανησυχεί ότι αυτό έχει μόνιμη επίδραση στην υγεία της. «Περνάω φάσεις όπου χάνω την αίσθηση της όσφρησης. Ξέρω ότι μου κάνει κάτι, αλλά δεν ξέρω τι. Όμως, για να έχω καθαρή μύτη και να αποφεύγω τα αρνητικά συναισθήματα, απλώς το χρησιμοποιώ» δήλωσε.

Οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι οι περισσότεροι ασθενείς μπορούν να διακόψουν σταδιακά τη χρήση χωρίς μόνιμες βλάβες. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όμως, απαιτείται ιατρική καθοδήγηση ή η χρήση άλλων σκευασμάτων, όπως κορτικοστεροειδή ρινικά σπρέι.

Συμπέρασμα

Το βασικό μήνυμα είναι σαφές: τα ρινικά αποσυμφορητικά σπρέι είναι αποτελεσματικά για βραχυπρόθεσμη χρήση, αλλά η κατάχρησή τους μπορεί να δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα υγείας. Σε περίπτωση επίμονης ρινικής συμφόρησης, η συμβουλή γιατρού είναι απαραίτητη.

ΠΗΓΗ: Ygeiamou.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Απόπειρα φόνου: Εικόνες από το σημείο όπου έγιναν τα μαχαιρώματα - Πού εντοπίστηκε το μαχαίρι
Ψάχνουν την ταυτότητα της σορού στην Αυδήμου: Όλα «δείχνουν» τον Ρώσο ελλείποντα – Κρίσιμη η νεκροτομή σήμερα
ΒΙΝΤΕΟ: Νύχτα τρόμου σε γειτονιά της Λεμεσού - Έφηβοι έβαλαν φωτιά σε κάδο και εξαφανίστηκαν - Δεν είναι η πρώτη φορά
Στη γειτονιά των αγγέλων ο Ερωτόκριτος Γεωργίου Πάφιος – Η παράκληση της οικογένειας – Δείτε φωτογραφία του
Open Corks 2026: Δύο μέρες γεμάτες καλό κρασί – Μην το χάσετε
FIR Λευκωσίας: Πώς η Κύπρος κρατά τον έλεγχο στον ουρανό – Το σύστημα, τα «δίχτυα ασφαλείας» και οι αναβαθμίσεις

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Σοκ στην Κω: Ισόβια κάθειρξη σε 40χρονο για τον κατ’ εξακολούθηση βιασμό της 13χρονης θετής κόρης του

 15.01.2026 - 07:35
Επόμενο άρθρο

Σαρωτικοί ελέγχοι: Συλλήψεις για απόπειρα φόνου, τροχαίο ατύχημα και οδήγηση υπό επήρεια αλκοόλ - Χειροπέδες σε τρία πρόσωπα

 15.01.2026 - 07:53
Κυπριακό: Κριτική της Λευκωσίας στις ίσες αποστάσεις και βλέμμα στις επόμενες κινήσεις του ΟΗΕ

Κυπριακό: Κριτική της Λευκωσίας στις ίσες αποστάσεις και βλέμμα στις επόμενες κινήσεις του ΟΗΕ

Σε μια χρονική συγκυρία όπου το Κυπριακό επανέρχεται, έστω δειλά, στο διεθνές προσκήνιο, η Λευκωσία στέλνει σαφή μηνύματα προς τα Ηνωμένα Έθνη, εκφράζοντας τόσο τη βούλησή της για συνέχιση της πολιτικής διαδικασίας όσο και την έντονη δυσαρέσκειά της για τη διαχρονική πρακτική τήρησης ίσων αποστάσεων. Οι πρόσφατες Εκθέσεις του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ προς το Συμβούλιο Ασφαλείας αποτέλεσαν την αφορμή για να επαναδιατυπωθεί η θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας ότι μια τέτοια προσέγγιση δεν αποτυπώνει με ακρίβεια τις πραγματικότητες επί του εδάφους, οι οποίες πηγάζουν από τη συνεχιζόμενη τουρκική κατοχή.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κυπριακό: Κριτική της Λευκωσίας στις ίσες αποστάσεις και βλέμμα στις επόμενες κινήσεις του ΟΗΕ

Κυπριακό: Κριτική της Λευκωσίας στις ίσες αποστάσεις και βλέμμα στις επόμενες κινήσεις του ΟΗΕ

  •  15.01.2026 - 06:35
Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Η Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ αποτελεί εθνική αποστολή»

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Η Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ αποτελεί εθνική αποστολή»

  •  15.01.2026 - 07:25
Απόπειρα φόνου: Εικόνες από το σημείο όπου έγιναν τα μαχαιρώματα - Πού εντοπίστηκε το μαχαίρι

Απόπειρα φόνου: Εικόνες από το σημείο όπου έγιναν τα μαχαιρώματα - Πού εντοπίστηκε το μαχαίρι

  •  15.01.2026 - 09:09
Ψάχνουν την ταυτότητα της σορού στην Αυδήμου: Όλα «δείχνουν» τον Ρώσο ελλείποντα – Κρίσιμη η νεκροτομή σήμερα

Ψάχνουν την ταυτότητα της σορού στην Αυδήμου: Όλα «δείχνουν» τον Ρώσο ελλείποντα – Κρίσιμη η νεκροτομή σήμερα

  •  15.01.2026 - 09:10
FIR Λευκωσίας: Πώς η Κύπρος κρατά τον έλεγχο στον ουρανό – Το σύστημα, τα «δίχτυα ασφαλείας» και οι αναβαθμίσεις

FIR Λευκωσίας: Πώς η Κύπρος κρατά τον έλεγχο στον ουρανό – Το σύστημα, τα «δίχτυα ασφαλείας» και οι αναβαθμίσεις

  •  15.01.2026 - 06:36
ΒΙΝΤΕΟ: Νύχτα τρόμου σε γειτονιά της Λεμεσού - Έφηβοι έβαλαν φωτιά σε κάδο και εξαφανίστηκαν - Δεν είναι η πρώτη φορά

ΒΙΝΤΕΟ: Νύχτα τρόμου σε γειτονιά της Λεμεσού - Έφηβοι έβαλαν φωτιά σε κάδο και εξαφανίστηκαν - Δεν είναι η πρώτη φορά

  •  15.01.2026 - 09:07
Συναγερμός στη Λεμεσό: Τυλίχθηκαν στις φλόγες δύο οχήματα - Εκτεταμένες ζημιές

Συναγερμός στη Λεμεσό: Τυλίχθηκαν στις φλόγες δύο οχήματα - Εκτεταμένες ζημιές

  •  15.01.2026 - 08:58
Το φύλλο συκής του ΔΗΣΥ

Το φύλλο συκής του ΔΗΣΥ

  •  14.01.2026 - 19:45

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα