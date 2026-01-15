Σαρωτικοί ελέγχοι: Συλλήψεις για απόπειρα φόνου, τροχαίο ατύχημα και οδήγηση υπό επήρεια αλκοόλ - Χειροπέδες σε τρία πρόσωπα

Συνεχίστηκαν κατά τη διάρκεια της χθεσινής νύχτας οι δυναμικές και στοχευμένες προληπτικές επιχειρήσεις της Αστυνομίας, με ενισχυμένη παρουσία σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, η Αστυνομία προχώρησε συνολικά στη σύλληψη τριών προσώπων σε παγκύπρια βάση.

Στην επαρχία Λάρνακας, ένα πρόσωπο συνελήφθη για αδικήματα που αφορούν την απόπειρα φόνου, πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης, παράνομης παραμονής κά.

Στην επαρχία Λεμεσού, ένα πρόσωπο συνελήφθη για οδήγηση χωρίς άδεια οδηγού, αμελή οδήγηση και πρόκληση οδικής σύγκρουσης.

Ενώ, στην επαρχία Αμμοχώστου, ένα πρόσωπο συνελήφθη για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης (103μg αντί 22μg – άμεση καταχώρηση σήμερα της υπόθεσης στο Δικαστήριο).

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, διενεργήθηκαν εκτεταμένοι έλεγχοι σε αριθμό υποστατικών, με στόχο την έγκαιρη αποτροπή και καταστολή παραβατικών συμπεριφορών.

Όσον αφορά το οδικό δίκτυο, πραγματοποιήθηκαν περισσότεροι από 360 έλεγχοι, από τους οποίους προέκυψαν άνω των 120 τροχαίων καταγγελιών.

Επίσης, στο πλαίσιο διερεύνησης τροχαίων αδικημάτων, κατακρατήθηκαν 9 αυτοκίνητα.

Οι επιχειρήσεις αυτές εντάσσονται σε ένα ευρύ, διαρκές και ενισχυόμενο προληπτικό σχέδιο της Αστυνομίας, με αυξημένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση σε όλες τις επαρχίες, με σκοπό την πρόληψη του εγκλήματος και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.