Σαρωτικοί ελέγχοι: Συλλήψεις για απόπειρα φόνου, τροχαίο ατύχημα και οδήγηση υπό επήρεια αλκοόλ - Χειροπέδες σε τρία πρόσωπα
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Σαρωτικοί ελέγχοι: Συλλήψεις για απόπειρα φόνου, τροχαίο ατύχημα και οδήγηση υπό επήρεια αλκοόλ - Χειροπέδες σε τρία πρόσωπα

 15.01.2026 - 07:53
Σαρωτικοί ελέγχοι: Συλλήψεις για απόπειρα φόνου, τροχαίο ατύχημα και οδήγηση υπό επήρεια αλκοόλ - Χειροπέδες σε τρία πρόσωπα

Συνεχίστηκαν κατά τη διάρκεια της χθεσινής νύχτας οι δυναμικές και στοχευμένες προληπτικές επιχειρήσεις της Αστυνομίας, με ενισχυμένη παρουσία σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, η Αστυνομία προχώρησε συνολικά στη σύλληψη τριών προσώπων σε παγκύπρια βάση.

Στην επαρχία Λάρνακας, ένα πρόσωπο συνελήφθη για αδικήματα που αφορούν την απόπειρα φόνου, πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης, παράνομης παραμονής κά.

Στην επαρχία Λεμεσού, ένα πρόσωπο συνελήφθη για οδήγηση χωρίς άδεια οδηγού, αμελή οδήγηση και πρόκληση οδικής σύγκρουσης.

Ενώ, στην επαρχία Αμμοχώστου, ένα πρόσωπο συνελήφθη για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης (103μg αντί 22μg άμεση καταχώρηση σήμερα της υπόθεσης στο Δικαστήριο).

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, διενεργήθηκαν εκτεταμένοι έλεγχοι σε αριθμό υποστατικών, με στόχο την έγκαιρη αποτροπή και καταστολή παραβατικών συμπεριφορών.

Όσον αφορά το οδικό δίκτυο, πραγματοποιήθηκαν περισσότεροι από 360 έλεγχοι, από τους οποίους προέκυψαν άνω των 120 τροχαίων καταγγελιών.

Επίσης, στο πλαίσιο διερεύνησης τροχαίων αδικημάτων, κατακρατήθηκαν 9 αυτοκίνητα.

Οι επιχειρήσεις αυτές εντάσσονται σε ένα ευρύ, διαρκές και ενισχυόμενο προληπτικό σχέδιο της Αστυνομίας, με αυξημένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση σε όλες τις επαρχίες, με σκοπό την πρόληψη του εγκλήματος και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.

Κυπριακό: Κριτική της Λευκωσίας στις ίσες αποστάσεις και βλέμμα στις επόμενες κινήσεις του ΟΗΕ

Κυπριακό: Κριτική της Λευκωσίας στις ίσες αποστάσεις και βλέμμα στις επόμενες κινήσεις του ΟΗΕ

Σε μια χρονική συγκυρία όπου το Κυπριακό επανέρχεται, έστω δειλά, στο διεθνές προσκήνιο, η Λευκωσία στέλνει σαφή μηνύματα προς τα Ηνωμένα Έθνη, εκφράζοντας τόσο τη βούλησή της για συνέχιση της πολιτικής διαδικασίας όσο και την έντονη δυσαρέσκειά της για τη διαχρονική πρακτική τήρησης ίσων αποστάσεων. Οι πρόσφατες Εκθέσεις του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ προς το Συμβούλιο Ασφαλείας αποτέλεσαν την αφορμή για να επαναδιατυπωθεί η θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας ότι μια τέτοια προσέγγιση δεν αποτυπώνει με ακρίβεια τις πραγματικότητες επί του εδάφους, οι οποίες πηγάζουν από τη συνεχιζόμενη τουρκική κατοχή.

