VIDEO: Η σεξουαλική επίθεση του Χούλιο Ιγκλέσιας σε παρουσιάστρια on air - Την είχε φιλήσει στο στόμα με το ζόρι

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο από παλιότερη συνέντευξη του Χούλιο Ιγκλέσιας σε αργεντίνικο κανάλι, όπου υπερβαίνει τα όρια on air φιλώντας στο στόμα την παρουσιάστρια παρά τη θέλησή της.