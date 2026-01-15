Ecommbx
ΔΙΕΘΝΗ

Αδιανόητη οικογενειακή τραγωδία : Μητέρα στραγγάλισε τα παιδιά της ηλικίας 5 και 7 ετών, τα βρήκε ο πατέρας τους

 15.01.2026 - 08:30
Αδιανόητη οικογενειακή τραγωδία : Μητέρα στραγγάλισε τα παιδιά της ηλικίας 5 και 7 ετών, τα βρήκε ο πατέρας τους

Ένα αδιανόητο έγκλημα με δράστη μια μητέρα η οποία σκότωσε τα δύο παιδιά της, δύο αγόρια ηλικίας 5 και 7 ετών, σημειώθηκε στο Νιού Τζέρσεϊ την Τρίτη.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Απόπειρα φόνου στη Λάρνακα: Σοβαρά στο Νοσοκομείο 35χρονος μετά από μαχαιρώματα - Πέρασαν χειροπέδες σε 38χρονο

Τα δύο αγόρια βρήκε νεκρά ο πατέρας τους όταν επέστρεψε στο σπίτι το απόγευμα εκείνης της ημέρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες τα δύο παιδιά είχε σκοτώσει η 35χρονη μητέρα τους Priyatharsini Natarajan.

Όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, τα δύο παιδιά είχαν στραγγαλιστεί από τη μητέρα τους, η οποία και συνελήφθη.

Κατά τις ίδιες πηγές η 35χρονη είχε αφήσει και σημείωμα στο οποίο ομολογούσε ότι σχεδίαζε την άγρια δολοφονία ενώ εξέφραζε την πρόθεσή της να αυτοκτονήσει.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει γνωστό ποιο ήταν το κίνητρο της διπλής παιδοκτονίας.

Η Natarajan, το βλέμμα της οποίας ήταν κενό στη φωτογραφία μετά τη σύλληψή της, κατηγορείται για δύο αδικήματα πρώτου βαθμού δολοφονίας και τρίτου βαθμού κατοχής όπλου για παράνομο σκοπό.

ΠΗΓΗ: Protothema.gr

