Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Πέμπτη 15 Ιανουαρίου

 15.01.2026 - 08:20
Ο αποχαιρετισμός στον αποβιώσαντα πρώην Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Γιώργου Βασιλείου, κυριαρχεί στα πρωτοσέλιδα του κυπριακού Τύπου την Πέμπτη. Άλλα προβαλλόμενα θέματα περιλαμβάνουν το ύψος των απολαβών του ΠτΔ και ανώτερων αξιωματούχων, τις δηλώσεις του Ρώσου πρέσβη για τον ρόλο της Κύπρου στις σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας, τις έρευνες για το επίμαχο βίντεο και τις εξελίξεις στο Ιράν.

Η «Αλήθεια» με τίτλο «Σιωπή Λευκωσίας στον Ρώσο πρέσβη» γράφει πως δεν υπήρξε καμία αντίδραση από την κυβέρνηση εν μέσω Προεδρίας Συμβουλίου ΕΕ στις δηλώσεις του αξιωματούχου για τον ρόλο της Κύπρου στις σχέσεις ΕΕ-Μόσχα. Σε άλλο θέμα, η εφημερίδα κάνει λόγο για καθολική αναγνώριση του έργου του αποβιώσαντα πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας, Γιώργου Βασιλείου. Αλλού, η εφημερίδα γράφει ότι το 2025 περικόπηκε το 47,44% της παραχθείσας ενέργειας από ΑΠΕ.

Ο «Πολίτης» τιτλοφορεί το κύριο θέμα του «Άνθρωπος-κλειδί ο Ολλανδός δικηγόρος» και γράφει ότι ποινικός ανακριτής και ανακριτικές αρχές ξεκίνησαν την εξέταση του περιεχομένου του επίμαχου βίντεο για πιθανά ποινικά αδικήματα. Αλλού, η εφημερίδα αποχαιρετά τον Γιώργο Βασιλείου, ο οποίος, όπως αναφέρει, άφησε αποτύπωμα πολιτικής ευθύνης. Σε άλλο θέμα, η εφημερίδα γράφει πως οι απολαβές ορισμένων ανώτερων κρατικών αξιωματούχων ξεπερνούν αυτές του Προέδρου της Δημοκρατίας.

«Ο Φιλελεύθερος» με τίτλο «Η Κύπρος αποχαιρετά τον Γιώργο Βασιλείου» αναφέρει ότι φεύγει με τιμές και σεβασμό ο τρίτος Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σε άλλο θέμα, η εφημερίδα γράφει πως γρίπη και ιώσεις προκάλεσαν προβλήματα διαθεσιμότητας κλινών στα νοσηλευτήρια. Αλλού, η εφημερίδα γράφει για πιθανό χτύπημα ΗΠΑ στο Ιράν, τη στιγμή που μεγαλώνει η λίστα των νεκρών από τις διαδηλώσεις κατά του καθεστώτος.

Η «Χαραυγή» στο κύριο θέμα της με τίτλο «Ο Πρόεδρος που άνοιξε δρόμους» αναφέρεται στον Γιώργο Βασιλείου και το αποτύπωμά του στη σύγχρονη ευρωπαϊκή Κύπρο. Σε άλλο θέμα η εφημερίδα αναφέρει πως υπολειτουργούν οι αφαλατώσεις στην Πάφο λόγω κακοκαιρίας. Αλλού, γράφει πως απέτυχε η κυβέρνηση στο θέμα διαχείρισης των αποβλήτων.

Η αγγλόγλωσση εφημερίδα «Cyprus Mail» με τίτλο «Η Κύπρος θρηνεί την εκδημία του Βασιλείου», αναφέρει ότι η χώρα κήρυξε εθνικό πένθος για τον θάνατο του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας σε ηλικία 94 ετών. Σε άλλο θέμα, η εφημερίδα αναφέρει πως οι απολαβές του Προέδρου της Δημοκρατίας ξεπερνούν τις €14 χιλιάδες τον μήνα, ωστόσο αυτές του Γενικού Εισαγγελέα είναι ακόμα υψηλότερες. Σε άλλο θέμα, η εφημερίδα γράφει ότι εντοπίστηκε πτώμα άντρα στην ακτή της Αυδήμου.

Κυπριακό: Κριτική της Λευκωσίας στις ίσες αποστάσεις και βλέμμα στις επόμενες κινήσεις του ΟΗΕ

Κυπριακό: Κριτική της Λευκωσίας στις ίσες αποστάσεις και βλέμμα στις επόμενες κινήσεις του ΟΗΕ

Σε μια χρονική συγκυρία όπου το Κυπριακό επανέρχεται, έστω δειλά, στο διεθνές προσκήνιο, η Λευκωσία στέλνει σαφή μηνύματα προς τα Ηνωμένα Έθνη, εκφράζοντας τόσο τη βούλησή της για συνέχιση της πολιτικής διαδικασίας όσο και την έντονη δυσαρέσκειά της για τη διαχρονική πρακτική τήρησης ίσων αποστάσεων. Οι πρόσφατες Εκθέσεις του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ προς το Συμβούλιο Ασφαλείας αποτέλεσαν την αφορμή για να επαναδιατυπωθεί η θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας ότι μια τέτοια προσέγγιση δεν αποτυπώνει με ακρίβεια τις πραγματικότητες επί του εδάφους, οι οποίες πηγάζουν από τη συνεχιζόμενη τουρκική κατοχή.

