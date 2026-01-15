Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΧειροπέδες σε 37χρονο για διαρρήξεις και κλοπές - Συνδέεται με 12 υποθέσεις
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Χειροπέδες σε 37χρονο για διαρρήξεις και κλοπές - Συνδέεται με 12 υποθέσεις

 15.01.2026 - 08:40
Χειροπέδες σε 37χρονο για διαρρήξεις και κλοπές - Συνδέεται με 12 υποθέσεις

Στις 8 Ιανουαρίου, συνελήφθη 37χρονος από το Ακρωτήρι σε σχέση με σειρά διαρρήξεων κατοικιών, πράξεων κακόβουλης ζημιάς και κλοπών στην περιοχή Ακρωτηρίου.

Από τις αστυνομικές έρευνες προέκυψε σύνδεση του υπόπτου με 12 υποθέσεις τους τελευταίους μήνες, γεγονός που οδήγησε στη σύλληψη του καθώς και στην ανάκτηση κλοπιμαίων.

Τα περιστατικά είχαν προκαλέσει έντονη ανησυχία στους κατοίκους και η κλοπή παραμένει μία από τις πέντε βασικές προτεραιότητες της Αστυνομίας των ΒΒ, λόγω του άμεσου αντίκτυπου της στην ασφάλεια της κοινότητας και στην ποιότητα ζωής.

Ο Υπαστυνόμος του Τμήματος Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων, Γιάννος Καρκάνιας, τόνισε ότι η στενή συνεργασία μεταξύ της αστυνομίας και της τοπικής κοινότητας αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα για τη σύλληψη.

Όπως ανέφερε: «Αναγνωρίσαμε τις συγκεκριμένες υποθέσεις ως ένα κρίσιμο ζήτημα για την κοινότητα που απαιτούσε άμεση αντιμετώπιση.

«Μέσα από αποτελεσματική συλλογή πληροφοριών και μια στοχευμένη, συντονισμένη προσέγγιση, καταφέραμε να εξασφαλίσουμε καθοριστικά τεκμήρια, τα οποία οδήγησαν στη σύλληψη του υπόπτου και στην ανάκτηση κλοπιμαίων.

«Συνεχίζουμε να προτρέπουμε το κοινό να λαμβάνει προληπτικά μέτρα για την προστασία της περιουσίας του και να αναφέρει οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα, ενώ επαναβεβαιώνουμε τη δέσμευση μας για ενίσχυση της δημόσιας ασφάλειας και την προστασία της κοινότητας».

Δεν έχει ακόμη οριστεί ημερομηνία δικαστηρίου.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Απόπειρα φόνου: Εικόνες από το σημείο όπου έγιναν τα μαχαιρώματα - Πού εντοπίστηκε το μαχαίρι
Ψάχνουν την ταυτότητα της σορού στην Αυδήμου: Όλα «δείχνουν» τον Ρώσο ελλείποντα – Κρίσιμη η νεκροτομή σήμερα
ΒΙΝΤΕΟ: Νύχτα τρόμου σε γειτονιά της Λεμεσού - Έφηβοι έβαλαν φωτιά σε κάδο και εξαφανίστηκαν - Δεν είναι η πρώτη φορά
Στη γειτονιά των αγγέλων ο Ερωτόκριτος Γεωργίου Πάφιος – Η παράκληση της οικογένειας – Δείτε φωτογραφία του
Open Corks 2026: Δύο μέρες γεμάτες καλό κρασί – Μην το χάσετε
FIR Λευκωσίας: Πώς η Κύπρος κρατά τον έλεγχο στον ουρανό – Το σύστημα, τα «δίχτυα ασφαλείας» και οι αναβαθμίσεις

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Αδιανόητη οικογενειακή τραγωδία : Μητέρα στραγγάλισε τα παιδιά της ηλικίας 5 και 7 ετών, τα βρήκε ο πατέρας τους

 15.01.2026 - 08:30
Επόμενο άρθρο

Στη γειτονιά των αγγέλων ο Ερωτόκριτος Γεωργίου Πάφιος – Η παράκληση της οικογένειας – Δείτε φωτογραφία του

 15.01.2026 - 08:56
Κυπριακό: Κριτική της Λευκωσίας στις ίσες αποστάσεις και βλέμμα στις επόμενες κινήσεις του ΟΗΕ

Κυπριακό: Κριτική της Λευκωσίας στις ίσες αποστάσεις και βλέμμα στις επόμενες κινήσεις του ΟΗΕ

Σε μια χρονική συγκυρία όπου το Κυπριακό επανέρχεται, έστω δειλά, στο διεθνές προσκήνιο, η Λευκωσία στέλνει σαφή μηνύματα προς τα Ηνωμένα Έθνη, εκφράζοντας τόσο τη βούλησή της για συνέχιση της πολιτικής διαδικασίας όσο και την έντονη δυσαρέσκειά της για τη διαχρονική πρακτική τήρησης ίσων αποστάσεων. Οι πρόσφατες Εκθέσεις του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ προς το Συμβούλιο Ασφαλείας αποτέλεσαν την αφορμή για να επαναδιατυπωθεί η θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας ότι μια τέτοια προσέγγιση δεν αποτυπώνει με ακρίβεια τις πραγματικότητες επί του εδάφους, οι οποίες πηγάζουν από τη συνεχιζόμενη τουρκική κατοχή.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κυπριακό: Κριτική της Λευκωσίας στις ίσες αποστάσεις και βλέμμα στις επόμενες κινήσεις του ΟΗΕ

Κυπριακό: Κριτική της Λευκωσίας στις ίσες αποστάσεις και βλέμμα στις επόμενες κινήσεις του ΟΗΕ

  •  15.01.2026 - 06:35
Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Η Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ αποτελεί εθνική αποστολή»

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Η Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ αποτελεί εθνική αποστολή»

  •  15.01.2026 - 07:25
Απόπειρα φόνου: Εικόνες από το σημείο όπου έγιναν τα μαχαιρώματα - Πού εντοπίστηκε το μαχαίρι

Απόπειρα φόνου: Εικόνες από το σημείο όπου έγιναν τα μαχαιρώματα - Πού εντοπίστηκε το μαχαίρι

  •  15.01.2026 - 09:09
Ψάχνουν την ταυτότητα της σορού στην Αυδήμου: Όλα «δείχνουν» τον Ρώσο ελλείποντα – Κρίσιμη η νεκροτομή σήμερα

Ψάχνουν την ταυτότητα της σορού στην Αυδήμου: Όλα «δείχνουν» τον Ρώσο ελλείποντα – Κρίσιμη η νεκροτομή σήμερα

  •  15.01.2026 - 09:10
FIR Λευκωσίας: Πώς η Κύπρος κρατά τον έλεγχο στον ουρανό – Το σύστημα, τα «δίχτυα ασφαλείας» και οι αναβαθμίσεις

FIR Λευκωσίας: Πώς η Κύπρος κρατά τον έλεγχο στον ουρανό – Το σύστημα, τα «δίχτυα ασφαλείας» και οι αναβαθμίσεις

  •  15.01.2026 - 06:36
ΒΙΝΤΕΟ: Νύχτα τρόμου σε γειτονιά της Λεμεσού - Έφηβοι έβαλαν φωτιά σε κάδο και εξαφανίστηκαν - Δεν είναι η πρώτη φορά

ΒΙΝΤΕΟ: Νύχτα τρόμου σε γειτονιά της Λεμεσού - Έφηβοι έβαλαν φωτιά σε κάδο και εξαφανίστηκαν - Δεν είναι η πρώτη φορά

  •  15.01.2026 - 09:07
Συναγερμός στη Λεμεσό: Τυλίχθηκαν στις φλόγες δύο οχήματα - Εκτεταμένες ζημιές

Συναγερμός στη Λεμεσό: Τυλίχθηκαν στις φλόγες δύο οχήματα - Εκτεταμένες ζημιές

  •  15.01.2026 - 08:58
Το φύλλο συκής του ΔΗΣΥ

Το φύλλο συκής του ΔΗΣΥ

  •  14.01.2026 - 19:45

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα