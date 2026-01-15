Χειροπέδες σε 37χρονο για διαρρήξεις και κλοπές - Συνδέεται με 12 υποθέσεις

Στις 8 Ιανουαρίου, συνελήφθη 37χρονος από το Ακρωτήρι σε σχέση με σειρά διαρρήξεων κατοικιών, πράξεων κακόβουλης ζημιάς και κλοπών στην περιοχή Ακρωτηρίου.

Από τις αστυνομικές έρευνες προέκυψε σύνδεση του υπόπτου με 12 υποθέσεις τους τελευταίους μήνες, γεγονός που οδήγησε στη σύλληψη του καθώς και στην ανάκτηση κλοπιμαίων.

Τα περιστατικά είχαν προκαλέσει έντονη ανησυχία στους κατοίκους και η κλοπή παραμένει μία από τις πέντε βασικές προτεραιότητες της Αστυνομίας των ΒΒ, λόγω του άμεσου αντίκτυπου της στην ασφάλεια της κοινότητας και στην ποιότητα ζωής.

Ο Υπαστυνόμος του Τμήματος Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων, Γιάννος Καρκάνιας, τόνισε ότι η στενή συνεργασία μεταξύ της αστυνομίας και της τοπικής κοινότητας αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα για τη σύλληψη.

Όπως ανέφερε: «Αναγνωρίσαμε τις συγκεκριμένες υποθέσεις ως ένα κρίσιμο ζήτημα για την κοινότητα που απαιτούσε άμεση αντιμετώπιση.

«Μέσα από αποτελεσματική συλλογή πληροφοριών και μια στοχευμένη, συντονισμένη προσέγγιση, καταφέραμε να εξασφαλίσουμε καθοριστικά τεκμήρια, τα οποία οδήγησαν στη σύλληψη του υπόπτου και στην ανάκτηση κλοπιμαίων.

«Συνεχίζουμε να προτρέπουμε το κοινό να λαμβάνει προληπτικά μέτρα για την προστασία της περιουσίας του και να αναφέρει οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα, ενώ επαναβεβαιώνουμε τη δέσμευση μας για ενίσχυση της δημόσιας ασφάλειας και την προστασία της κοινότητας».

Δεν έχει ακόμη οριστεί ημερομηνία δικαστηρίου.