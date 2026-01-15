Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στη γειτονιά των αγγέλων ο Ερωτόκριτος Γεωργίου Πάφιος – Η παράκληση της οικογένειας – Δείτε φωτογραφία του

 15.01.2026 - 08:56
Θλίψη σκόρπισε η είδηση του θανάτου του Ερωτόκριτου Γεωργίου Πάφιου.

Ο Ερωτόκριτος άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 85 ετών.

Η Εξόδιος ακολουθία τoυ θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας – Άρμου στην Πάφο, σήμερα Πέμπτη 15/01/2026, ώρα 13:00.

Οι τεθλιμμένοι: σύζυγος, παιδιά, εγγόνια, αδέλφια και λοιποί συγγενείς.

Παράκληση της οικογένειας είναι όπως αντί στεφάνων να γίνονται εισφορές για τον Σύνδεσμο Καρδιοπαθών Πάφου.

 

 

