Στη γειτονιά των αγγέλων ο Ερωτόκριτος Γεωργίου Πάφιος – Η παράκληση της οικογένειας – Δείτε φωτογραφία του

Ο Ερωτόκριτος άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 85 ετών.

Η Εξόδιος ακολουθία τoυ θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας – Άρμου στην Πάφο, σήμερα Πέμπτη 15/01/2026, ώρα 13:00.

Οι τεθλιμμένοι: σύζυγος, παιδιά, εγγόνια, αδέλφια και λοιποί συγγενείς.

Παράκληση της οικογένειας είναι όπως αντί στεφάνων να γίνονται εισφορές για τον Σύνδεσμο Καρδιοπαθών Πάφου.