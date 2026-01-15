Συναγερμός στη Λεμεσό: Τυλίχθηκαν στις φλόγες δύο οχήματα - Εκτεταμένες ζημιές

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία ανταποκρίθηκε το τελευταίο 24ώρο σε 27 περιστατικά,10 πυρκαγιές και 17 ειδικές εξυπηρετήσεις.

Σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέα Κεττή στις 04:13 υπήρξε ανταπόκριση των εκσκαφών σταθμών Λεμεσού με δύο πυροσβεστικά οχήματα και άλλα δύο πυροσβεστικά οχήματα από Πυροσβεστική και Διασωστική Υπηρεσία Βρετανικών Βάσεων με άλλα δύο πυροσβεστικά οχήματα για πυρκαγιά σε δυο ιδιωτικά οχήματα τα οποία βρίσκοταν σταθμευμένα σε ανοικτό χώρο στάθμευσης έξω από την οικία του ιδιοκτήτη στην Επισκοπή της Επαρχίας Λεμεσού.

Από την πυρκαγιά και τα δυο οχήματα έπαθαν εκτεταμένες ζημιές.

Για τη κατάσβεση της πυρκαγιάς έγινε χρήση σωλήνων νερού και αναπνευστικές συσκευές. Θα ακολουθήσει διερεύνηση αιτιών πυρκαγιάς.