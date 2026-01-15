ΒΙΝΤΕΟ: Νύχτα τρόμου σε γειτονιά της Λεμεσού - Έφηβοι έβαλαν φωτιά σε κάδο και εξαφανίστηκαν - Δεν είναι η πρώτη φορά

Κυπριακό: Κριτική της Λευκωσίας στις ίσες αποστάσεις και βλέμμα στις επόμενες κινήσεις του ΟΗΕ
Σε μια χρονική συγκυρία όπου το Κυπριακό επανέρχεται, έστω δειλά, στο διεθνές προσκήνιο, η Λευκωσία στέλνει σαφή μηνύματα προς τα Ηνωμένα Έθνη, εκφράζοντας τόσο τη βούλησή της για συνέχιση της πολιτικής διαδικασίας όσο και την έντονη δυσαρέσκειά της για τη διαχρονική πρακτική τήρησης ίσων αποστάσεων. Οι πρόσφατες Εκθέσεις του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ προς το Συμβούλιο Ασφαλείας αποτέλεσαν την αφορμή για να επαναδιατυπωθεί η θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας ότι μια τέτοια προσέγγιση δεν αποτυπώνει με ακρίβεια τις πραγματικότητες επί του εδάφους, οι οποίες πηγάζουν από τη συνεχιζόμενη τουρκική κατοχή.