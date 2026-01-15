ΒΙΝΤΕΟ: Νύχτα τρόμου σε γειτονιά της Λεμεσού - Έφηβοι έβαλαν φωτιά σε κάδο και εξαφανίστηκαν - Δεν είναι η πρώτη φορά

Σύμφωνα με μαρτυρία οδηγού που δημοσιεύτηκε από το RoadReportCY, ομάδα εφήβων έβαλε φωτιά σε κάδο απορριμμάτων λίγο μετά τις 10:00 το βράδυ. Οι νεαροί φέρονται να κινούνταν πεζοί, φορούσαν μάσκες και ήταν ντυμένοι στα μαύρα. Ο μάρτυρας ειδοποίησε άμεσα την Αστυνομία, ωστόσο μέχρι την άφιξη των περιπολικών, οι ύποπτοι είχαν ήδη τραπεί σε φυγή.

Όπως αναφέρεται, οι Αρχές έφτασαν στο σημείο μέσα σε πέντε με επτά λεπτά, χωρίς όμως να εντοπίσουν τα εμπλεκόμενα πρόσωπα. Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε παρόμοια υπόθεση που σημειώθηκε την παραμονή των Χριστουγέννων, όταν ομάδα ανηλίκων είχε προκαλέσει πολλαπλές εστίες φωτιάς κάτω από πεζογέφυρα στην ίδια περιοχή.

Τότε, σύμφωνα με πληροφορίες, ορισμένοι από τους υπόπτους κατάφεραν να διαφύγουν χρησιμοποιώντας ηλεκτρικά ποδήλατα, παρά τις προσπάθειες πολιτών και αστυνομικών να τους ακινητοποιήσουν. Οπτικό υλικό από εκείνο το περιστατικό είχε παραδοθεί στην Αστυνομία Κύπρου για διερεύνηση.

Οι Αρχές εξετάζουν κατά πόσο τα δύο περιστατικά συνδέονται μεταξύ τους, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών. Το RoadReportCY καλεί οποιονδήποτε διαθέτει πληροφορίες ή σχετικό οπτικό υλικό να επικοινωνήσει με την Αστυνομία, ώστε να συμβάλει στη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Δείτε το βίντεο