ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Απόπειρα φόνου: Εικόνες από το σημείο όπου έγιναν τα μαχαιρώματα - Πού εντοπίστηκε το μαχαίρι

 15.01.2026 - 09:09
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αστυνομίας σχετικά με υπόθεση απόπειρας φόνου εις βάρος 35χρονου άνδρα, η οποία σημειώθηκε χθες το βράδυ στην επαρχία Λάρνακας.

Γύρω στις 8:00 μ.μ., μέλη του Αστυνομικού Σταθμού Κιτίου και της Κοινοτικής Αστυνόμευσης μετέβησαν σε περιοχή του χωριού Κίτι, έπειτα από πληροφορίες που ανέφεραν την ύπαρξη κηλίδων αίματος σε πεζοδρόμιο χώρου στάθμευσης. Λίγη ώρα αργότερα, το Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας ενημέρωσε την Αστυνομία ότι 35χρονος άνδρας είχε μεταφερθεί για νοσηλεία με τραύματα που προκλήθηκαν από αιχμηρό αντικείμενο.

Ο τραυματίας έφερε τραύμα στην αριστερή κνήμη, σοβαρό τραύμα στη δεξιά ωμοπλάτη, καθώς και τραυματισμούς στο δεξί του χέρι.

Κατά τη διάρκεια των εξετάσεων στη σκηνή, μέλη της Αστυνομίας ανέκοψαν για έλεγχο όχημα το οποίο θεωρήθηκε ύποπτο, καθώς υπήρχαν πληροφορίες ότι με αυτό είχε μεταφερθεί ο τραυματίας στο νοσοκομείο. Οδηγός του οχήματος ήταν άνδρας 38 ετών, με συνοδηγό γυναίκα 41 ετών.

Σε προφορική του κατάθεση, ο 38χρονος παραδέχθηκε ότι τραυμάτισε τον 35χρονο χρησιμοποιώντας μαχαίρι. Από περαιτέρω διερεύνηση διαπιστώθηκε ότι ο ύποπτος διαμένει παράνομα στην Κυπριακή Δημοκρατία και τέθηκε υπό σύλληψη για το αυτόφωρο αδίκημα της παράνομης παραμονής.

Στο πλαίσιο των ερευνών, στον χώρο στάθμευσης εντοπίστηκε μαχαίρι, το οποίο παραλήφθηκε ως τεκμήριο. Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι το όχημα που οδηγούσε ο φερόμενος δράστης ανήκε στο θύμα και ότι ο ίδιος τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας.

Ο 35χρονος νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο, με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται σοβαρή, χωρίς ωστόσο να διατρέχει κίνδυνο ζωής.

Δείτε εικόνες από το σημείο:

 

 

 

