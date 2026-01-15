Open Corks 2026: Δύο μέρες γεμάτες καλό κρασί – Μην το χάσετε

Το Open Corks ακολουθεί τη φιλοσοφία των προηγούμενων ετών: μια χαλαρή, προσεγμένη εμπειρία που αναδεικνύει κρασιά με χαρακτήρα, ισορροπία και έντονη αίσθηση του τόπου. Η φετινή διοργάνωση περιλαμβάνει πάνω από 100 επιλεγμένα κρασιά από τις πιο εμβληματικές αλλά και ανερχόμενες οινικές περιοχές της Ευρώπης, με ισορροπημένη παρουσία και κυπριακών ετικετών.

Σημαντικό στοιχείο της διοργάνωσης αποτελεί η άμεση επαφή με τους ανθρώπους πίσω από τα κρασιά. Το 2026, περισσότεροι παραγωγοί από ποτέ θα είναι παρόντες, δίνοντας στους επισκέπτες τη μοναδική ευκαιρία να δοκιμάσουν μαζί τους, να κάνουν ερωτήσεις και να γνωρίσουν την ιστορία πίσω από κάθε φιάλη.

Το Open Corks 2026 απευθύνεται τόσο σε επαγγελματίες όσο και στο ευρύ κοινό.

Ημερομηνίες: 3 & 4 Φεβρουαρίου 2026, 12:00–20:00

Χώρος: Παλιά Ηλεκτρική, Βλαδίμηρου Ηρακλέους 8, Πάφος

Είσοδος: 15€ για το κοινό | Δωρεάν για επαγγελματίες (απαιτείται προεγγραφή)

Για περισσότερες πληροφορίες, ακολουθήστε την Two Wine Merchants στο Facebook & Instagram ή επικοινωνήστε:

Email: [email protected]

Τηλ.: 99524524

*Με πληροφορίες από το CheckInCyprus