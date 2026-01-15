Ψάχνουν την ταυτότητα της σορού στην Αυδήμου: Όλα «δείχνουν» τον Ρώσο ελλείποντα – Κρίσιμη η νεκροτομή σήμερα

Όπως ανέφερε στην εκπομπή Alpha Καλημέρα η δημοσιογράφος Έρικα Καβάζη, σήμερα αναμένεται να ληφθούν δείγματα από τη σορό, η οποία βρέθηκε σε μη αναγνωρίσιμη κατάσταση, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πρόκειται για τον 56χρονο Ρώσο επιχειρηματία που είχε δηλωθεί ως ελλείπων από τις 7 Ιανουαρίου.

Παρότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση, οι ενδείξεις που έχουν ενώπιον τους οι ανακριτές φαίνεται να συγκλίνουν προς το συγκεκριμένο πρόσωπο. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες που είχαν εξασφαλίσει οι Αρχές, ο άνδρας εθεάθη για τελευταία φορά στην περιοχή Πισσουρίου, όπου και χάθηκαν τα ίχνη του, όταν στις 8 Ιανουαρίου φέρεται να αποβιβάστηκε από ταξί και να κατευθύνθηκε προς τη θάλασσα.

Οι έρευνες των τελευταίων ημερών βρίσκονταν σε πλήρη εξέλιξη τόσο από την Αστυνομία της Κυπριακής Δημοκρατίας όσο και από τις Βρετανικές Βάσεις, με συντονισμένες επιχειρήσεις δια θαλάσσης και αέρος, λόγω του ότι η περιοχή εμπίπτει στη δικαιοδοσία τους.

Χθες, νέα πληροφορία έθεσε σε συναγερμό τις Αρχές, όταν πολίτης εντόπισε τη σορό στην παραλία της Αυδήμου, περιοχή που ανήκει στις Βρετανικές Βάσεις. Η σκηνή αποκλείστηκε άμεσα από την Αστυνομία των Βάσεων, ενώ επί τόπου έσπευσαν ο Αστυνομικός Διευθυντής Λεμεσού και ο υπεύθυνος του ΤΑΕ Λεμεσού.

Η νεκροτομή θα διενεργηθεί σήμερα από ιατροδικαστή των Βρετανικών Βάσεων, με τις Αρχές να ξεκαθαρίζουν ότι κανένα ενδεχόμενο δεν αποκλείεται σε σχέση με τα αίτια θανάτου. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων αναμένεται να ρίξουν φως τόσο στην ταυτότητα του νεκρού άνδρα όσο και στις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του.