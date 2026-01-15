SAFE: Εγκρίθηκαν τα εθνικά σχέδια άμυνας 8 κρατών μελών ΕΕ, 1,18 δις ευρώ θα λάβει η Κύπρος

Τα κράτη που περιλαμβάνονται στην πρώτη φάση είναι η Κύπρος, το Βέλγιο, η Βουλγαρία, η Δανία, η Ισπανία, η Κροατία, η Πορτογαλία και η Ρουμανία. Το «πράσινο φως» δόθηκε την Πέμπτη, στη συνεδρίαση του Κολλεγίου των Επιτρόπων στη Λεμεσό, ενώ οι πρώτες πληρωμές αναμένονται να ξεκινήσουν από τον Μάρτιο του 2026.

Τα οκτώ κράτη μέλη να έχουν πρόσβαση σε ποσό περίπου €38 δισ. μετά την υπογραφή των δανειακών συμφωνιών. Τα κεφάλαια αυτά θα χρησιμοποιηθούν για την ενίσχυση της στρατιωτικής ετοιμότητας και την απόκτηση σύγχρονου αμυντικού εξοπλισμού, με στόχο την ενίσχυση των στρατηγικών ικανοτήτων όπου χρειάζονται περισσότερο.

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε σχετικά ότι «το 2025, η ΕΕ έχει κάνει περισσότερη πρόοδο στον τομέα της άμυνας από ό,τι σε δεκαετίες. Το Λευκό Βιβλίο και ο Χάρτης Ετοιμότητας 2030 επέτρεψαν στα κράτη μέλη να κινητοποιήσουν μέχρι και €800 δισ. για την άμυνα, συμπεριλαμβανομένων €150 δισ. για κοινές προμήθειες μέσω του SAFE. Η πρώτη ομάδα σχεδίων, που περιλαμβάνει και την Κύπρο, εγκρίθηκε, και τα υπόλοιπα κράτη μέλη θα ακολουθήσουν σύντομα».

«Δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο, προχωρούμε με την ευρωπαϊκή άμυνα, χρηματοδοτώντας την αμυντική ετοιμότητα,» τόνισε ο Επίτροπος Άμυνας, Άντρους Κουμπίλιους σε αντάρτησή του. Τα επόμενα βήματα περιλαμβάνουν 11 πλάνα των υπόλοιπων κρατών μελών, αποφάσεις του Συμβουλίου, δανειακές συμφωνίες και αποδέσμευση της πρώτης δόσης στο 15% της χρηματοδότησης,» πρόσθεσε.

Με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης από την Επιτροπή, το Συμβούλιο της ΕΕ θα έχει τώρα τέσσερις εβδομάδες για να εγκρίνει τις αποφάσεις εφαρμογής. Μετά την έγκριση, η Επιτροπή θα ολοκληρώσει τις δανειακές συμφωνίες, με τις πρώτες πληρωμές να αναμένονται να πραγματοποιηθούν από τον Μάρτιο του 2026.

Η πρώτη φάση έγκρισης του SAFE έρχεται σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά την παρουσίασή του στις 27 Μαΐου 2025 ως μέρος του φιλόδοξου πακέτου Readiness 2030, το οποίο παρέχει χρηματοοικονομικά εργαλεία στα κράτη μέλη για την αύξηση των επενδύσεων στην άμυνα μέσω κοινών προμηθειών. Στόχος του πακέτου σύμφωνα με την Κομισιόν, ηεξασφάλιση της διαλειτουργικότητας, της προβλεψιμότητας και της μείωσης του κόστους για μια ισχυρή ευρωπαϊκή βιομηχανική βάση άμυνας.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ