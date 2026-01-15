Νίκος Σύκας: Επίθεση, άσκηση σωματικής και ψυχολογικής βίας και απειλές - Τι περιλαμβάνει η καταγγελία εναντίον του

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Alpha «το πέπλο της ασυλίας αίρεται για όλα τα στάδια της υπόθεσης, από αυτό της διερεύνησης μέχρι και την ενδεχόμενη επιβολή ποινής.

Η καταγγελία

Σε σχέση με τα όσα έγιναν το βράδυ της παραμονής στην καταγγελία αναφέρεται ότι πριν από νυχτερινή τους έξοδο, η καταγγέλλουσα δέχτηκε προσβλητικά σχόλια από τον βουλευτή, ενώ μετά την επιστροφή τους από το ρεβεγιόν, ο ίδιος άσκησε σε βάρος της σωματική βία και την απείλησε.

Όταν η παραπονούμενη δήλωσε την περασμένη βδομάδα ενόρκως ότι τελικά δεν έχει κανένα παράπονο, η αστυνομία ρώτησε τον λόγο, με την ίδια να απαντά ότι:

«Η δημοσιοποίηση της υπόθεσης, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι ο καταγγελλόμενος αποτελεί δημόσιο πρόσωπο, μου προκαλεί «στρες» και ψυχολογική πίεση, με αποτέλεσμα να αδυνατώ να διαχειριστώ την περαιτέρω συνέχιση της διαδικασίας.»

Η Νομική Υπηρεσία κάνει λόγο για τέσσερα ενδεχόμενα αδικήματα που η ποινή τους υπερβαίνει τα δύο έτη φυλάκισης και αφορούν μεταξύ άλλων άσκηση σωματικής και ψυχολογικής βίας, απειλές και επίθεση.

Αν και το δικαστήριο δεν μπήκε στην ουσία της υπόθεσης, η πλευρά του βουλευτή επιμένει ότι δεν υπάρχει μαρτυρικό υλικό για να στοιχειοθετηθεί η υπόθεση.

«Δεν μπορεί να θεωρηθεί ως θύμα προτού υπάρξει καταδίκη. Αν δεν προσαχθεί μαρτυρία από την παραπονούμενη δεν μπορεί να αποδειχθεί η υπόθεση. Είπαμε να λούσουμε το μωρό όχι να το πνίξουμε, εκεί οδηγούνται τα πράγματα.»

Πουργουρίδης

Ο Δικηγόρος του βουλευτή δεν έφερε ούτε σήμερα ένσταση στο αίτημα του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα για άρση της ασυλίας.