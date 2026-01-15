Video: Επιτέθηκε στην πρώην κυβερνήτη με... κρέπα - Καταδικάστηκε σε 12 μήνες φυλάκιση με αναστολή

Ecommbx
Η γυναίκα που επιτέθηκε σε πρώην υπουργό της Βόρειας Επικράτειας της Αυστραλίας με μια κρέπα με κρέμα καταδικάστηκε σε 12 μήνες φυλάκιση, με πλήρη αναστολή.

Η Suzi Milgate κρίθηκε τον περασμένο μήνα ένοχη για βαριά σωματική βλάβη, επειδή έριξε μια κρέπα στο πρόσωπο της Natasha Fyles σε μια κοινοτική αγορά τον Σεπτέμβριο του 2023.

Η Milgate αμφισβήτησε τις κατηγορίες καθ' όλη τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας, ισχυριζόμενη ότι οι ενέργειές της ήταν μια μορφή διαμαρτυρίας κατά των πολιτικών της.

Κατά την επιβολή της ποινής στην Milgate στο τοπικό δικαστήριο του Ντάργουιν την Τρίτη, η δικαστής Julie Franz χαρακτήρισε την επίθεσή της ως άξια φυλάκισης.

Η δικαστής Franz έκρινε ότι η Milgate «σχεδίασε» την επίθεση την ημέρα του συμβάντος, όταν είδε την κυρία Fyles στην αγορά να αγοράζει μια κρέπα και να ζητά από μια γυναίκα να την βιντεοσκοπήσει, πριν πλησιάσει την τότε πρωθυπουργό και της ρίξει την κρέπα στο πρόσωπο.

ΠΗΓΗ: Newsbomb.gr

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας καλωσόρισε την Πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν τονίζοντας πως η παρουσία της επιβεβαιώνει τη στενή συνεργασία.

