Έλενα Παπαρίζου: Ο αισθησιακός χόρος ως «ντίβα» του καμπαρέ που ξεσήκωσε τους followers της - Δείτε βίντεο

Video - ΠτΔ: «Αναλαμβάνουμε την Προεδρία σε μια περίοδο προκλήσεων»
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας καλωσόρισε την Πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν τονίζοντας πως η παρουσία της επιβεβαιώνει τη στενή συνεργασία.
Σε βίντεο που ανήρτησε την Τρίτη 13 Ιανουαρίου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η δημοφιλής τραγουδίστρια εμφανίζεται να ερμηνεύει το "Be Italian", καθισμένη σε καρέκλα με θεατρική αισθητική, μαγεύοντας το κοινό με τον αισθησιακό χορό της.
ΠΗΓΗ: Newsbomb.gr
Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις