Δείτε εντυπωσιακά βίντεο και φωτογραφίες της ιστορικής πρώτης εκκένωσης από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό για ιατρικούς λόγους



Σύμφωνα με πληροφορίες του BBC, ο κυβερνήτης του πληρώματος, ο αστροναύτης της NASA, Mike Fincke, βγήκε πρώτος από το διαστημικό σκάφος, χαμογελώντας και ελαφρώς ζαλισμένος, πριν ξαπλώσει σε ένα φορείο, ακολουθώντας τις συνήθεις διαδικασίες.







Ακολούθησαν η Zena Cardman της NASA, ο Kimiya Yui της Ιαπωνίας και ο κοσμοναύτης Oleg Platonov, χαιρετώντας και χαμογελώντας στις κάμερες. «Είναι τόσο ωραίο να είμαστε σπίτι!», είπε η Cardman.



Από αριστερά προς τα δεξιά: Ο κοσμοναύτης, Oleg Platonov, οι αστροναύτες της NASA Mike Fincke και Zena Cardman, καθώς και ο αστροναύτης της JAXA (Ιαπωνική Υπηρεσία Εξερεύνησης του Διαστήματος) Kimiya Yui στο διαστημικό σκάφος SpaceX Dragon Endeavour

Είναι η πρώτη φορά που αστροναύτες έχουν διασωθεί λόγω προβλήματος υγείας από τότε που ο σταθμός τέθηκε σε τροχιά γύρω από τη Γη το 1998.



Η ομάδα, γνωστή ως «Crew-11», αναμένεται να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις πριν μεταφερθεί πίσω στη στεριά μετά την προσθαλάσσωση στα ανοικτά των ακτών της Καλιφόρνιας.



Σε συνέντευξη Τύπου μετά την προσθαλάσσωση, ο διευθυντής της NASA Jared Isaacman είπε ότι ο άρρωστος αστροναύτης «είναι καλά τώρα» και «σε καλή διάθεση».



Κρίνοντας από προηγούμενες ανακοινώσεις της NASA σχετικά με την υγεία των αστροναυτών, είναι απίθανο να δημοσιοποιηθούν η ταυτότητα του μέλους του πληρώματος ή λεπτομέρειες σχετικά με το πρόβλημα υγείας.



Ο έλεγχος του ISS έχει παραδοθεί στον Ρώσο κοσμοναύτη Sergey Kud-Sverchkov και σε δύο άλλα μέλη του πληρώματος.



Οι αστροναύτες έφτασαν στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS) τη 1η Αυγούστου με σκοπό να ολοκληρώσουν μια τυπική διαμονή εξήμισι μηνών. Έπρεπε να επιστρέψουν στη Γη στα μέσα Φεβρουαρίου.



Ωστόσο, την περασμένη εβδομάδα, μια προγραμματισμένη διαστημική «βόλτα» των Fincke και Cardman ματαιώθηκε την τελευταία στιγμή. Λίγες ώρες αργότερα, η NASA αποκάλυψε ότι ένα μέλος του πληρώματος είχε αρρωστήσει.



«Είναι γλυκόπικρο», δήλωσε ο κ. Fincke όταν παρέδωσε τα κλειδιά του ISS στον Kud-Sverchjov τη Δευτέρα. Σε μια ανάρτηση στα social media, τόνισε ότι όλα τα μέλη του πληρώματος ήταν «σταθερά, ασφαλή και καλά φροντισμένα».



Ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός (ISS) Σε τροχιά γύρω από τη Γη σε υψόμετρο 250 μιλίων, ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός (ISS) κάνει 16 τροχιές γύρω από τον πλανήτη μας την ημέρα, ταξιδεύοντας με ταχύτητα 17.500 μιλίων ανά ώρα.



Διοικείται από πέντε διαστημικές υπηρεσίες και πραγματοποιεί ευρεία επιστημονική έρευνα σχετικά με το διάστημα και τις επιπτώσεις της διαβίωσης σε συνθήκες μικροβαρύτητας στους ανθρώπους, τα ζώα και τα φυτά.



Ο ISS μεταφέρει κάποιο ιατρικό εξοπλισμό και οι αστροναύτες είναι εκπαιδευμένοι να αντιμετωπίζουν μικρά ιατρικά προβλήματα, αλλά δεν διαθέτει γιατρό επί του σκάφους.



Η εκκένωση αποτέλεσε μια σοβαρή δοκιμασία για τις διαδικασίες της NASA για την αντιμετώπιση ιατρικών προβλημάτων.



Από όλες τις απόψεις, πέρασε με επιτυχία, αν και μπορεί να υπάρχουν ερωτήματα σχετικά με το πόσο καλά θα μπορούσε να είχε ανταποκριθεί η υπηρεσία, εάν ο αστροναύτης είχε υποστεί ιατρική έκτακτη ανάγκη.



Η πρόωρη αναχώρηση αφήνει τον ISS με ένα ελάχιστο πλήρωμα μόλις τριών αστροναυτών - τον Chris Williams της NASA και τους κοσμοναύτες Kud-Sverchkov και Sergei Mikaev - μέχρι να φτάσουν άλλοι τέσσερις τον Φεβρουάριο.



«Παρά όλες τις αλλαγές και τις δυσκολίες, θα κάνουμε τη δουλειά μας στο ISS, εκτελώντας όλα τα επιστημονικά καθήκοντα, τα καθήκοντα συντήρησης εδώ, ό,τι και αν συμβεί», δήλωσε ο Kud-Sverchkov τη Δευτέρα. Στη συνέχεια, έδωσε την πρώτη του εντολή - μια ομαδική αγκαλιά.



Το περιστατικό είναι άνευ προηγουμένου στην ιστορία του ISS, το οποίο έχει μόνιμο πλήρωμα εδώ και 26 χρόνια.



Μόνο δύο φορές στο παρελθόν έχουν τερματιστεί πρόωρα διαστημικές αποστολές λόγω προβλημάτων υγείας Το 1985, ο Σοβιετικός κοσμοναύτης Vladimir Vasyutin και οι συνάδελφοί του επέστρεψαν τέσσερις μήνες νωρίτερα από το προγραμματισμένο από μια αποστολή στον διαστημικό σταθμό Salyut 7 λόγω ουρολογικού προβλήματος.



Και το 1987, μια καρδιακή αρρυθμία ανάγκασε τον Σοβιετικό κοσμοναύτη Aleksandr Laveykin να εγκαταλείψει πρόωρα τον διαστημικό σταθμό Mir.



Καθώς όλο και περισσότεροι άνθρωποι ταξιδεύουν στο διάστημα, μεταξύ άλλων για τουρισμό και πιθανή κατοίκηση της Σελήνης ή ακόμα και του Άρη, οι ειδικοί του διαστήματος λένε ότι οι γιατροί θα πρέπει να ταξιδεύουν στις αποστολές.



Στατιστικά και ιστορική διάσταση Η αποστολή Crew-11 διήρκεσε συνολικά 167 ημέρες, εκ των οποίων οι 165 στον ISS. Ήταν η πρώτη διαστημική πτήση για την Κάρντμαν και τον Πλατόνοφ, η δεύτερη για τον Γιούι και η τέταρτη για τον Φίνκε. Ο τελευταίος έχει πλέον συμπληρώσει 549 ημέρες στο Διάστημα.



Μετά την αποχώρηση του Crew-11, στον σταθμό παραμένουν τρία άτομα, μέχρι την εκτόξευση της αποστολής Crew-12 στα μέσα Φεβρουαρίου. Η NASA διαβεβαιώνει ότι η υποστελέχωση δεν δημιουργεί επιχειρησιακό κίνδυνο.



Αξιοσημείωτο είναι ότι, σύμφωνα με τον επικεφαλής ιατρικών υπηρεσιών της NASA, Τζέιμς Πολκ, στατιστικά αναμενόταν μια τέτοια ιατρική εκκένωση περίπου μία φορά κάθε τρία χρόνια — γεγονός που καθιστά την καθυστέρησή της ιστορικά εντυπωσιακή.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα