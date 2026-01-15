Ecommbx
ΔΙΕΘΝΗ

Απάντηση Ζελένσκι στον Τραμπ: Δεν θα σταθούμε εμπόδιο στην ειρήνη

 15.01.2026 - 23:38
Απάντηση Ζελένσκι στον Τραμπ: Δεν θα σταθούμε εμπόδιο στην ειρήνη

Ο ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, απέρριψε σήμερα τις ευθύνες που του επέρριψε ο αμερικανός ομόλογός του Ντόναλντ Τραμπ για το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, υπογραμμίζοντας πως η Ουκρανία ουδέποτε υπήρξε και ούτε θα σταθεί εμπόδιο στην ειρήνη.

Αναφερόμενος στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, ο Ζελένσκι δήλωσε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που μεταδόθηκε απόψε: «Μιλήσαμε επίσης για τις διπλωματικές προσπάθειες (που καταβάλλουμε) με τις ΗΠΑ. Η Ουκρανία ουδέποτε υπήρξε και ούτε θα σταθεί εμπόδιο στην ειρήνη».

 

Video - ΠτΔ: «Αναλαμβάνουμε την Προεδρία σε μια περίοδο προκλήσεων»

Video - ΠτΔ: «Αναλαμβάνουμε την Προεδρία σε μια περίοδο προκλήσεων»

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας καλωσόρισε την Πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν τονίζοντας πως η παρουσία της επιβεβαιώνει τη στενή συνεργασία.

