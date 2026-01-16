Αυτές οι γυναίκες γερνούν γρηγορότερα – «Κλειδί» ο αριθμός των παιδιών που έχουν

Η έρευνα ανέλυσε δείγματα αίματος από περισσότερες από 1.000 γυναίκες για να μελετήσει τη μεθυλίωση του DNA – τις χημικές «ετικέτες» που προστίθενται στο DNA και λειτουργούν ως μοριακό ρολόι, δείχνοντας τη βιολογική ηλικία ανεξάρτητα από τα χρόνια που έχει γιορτάσει κάποιος.

Διευκρίνεζεται πως η μελέτη παρακολούθησε συνολικά σχεδόν 15.000 γυναίκες, ενώ για την ανάλυση της μεθυλίωσης του DNA χρησιμοποιήθηκαν δείγματα αίματος από περισσότερες από 1.000 από αυτές.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι γυναίκες με επτά ή περισσότερα παιδιά είχαν κύτταρα που φαινόταν παλαιότερα από την πραγματική τους ηλικία. Yψηλότερο κίνδυνο θνησιμότητας σε σχέση με τις μητέρες με δύο ή τρία παιδιά παρουσίασαν και οι γυναίκες δεν είχαν κανένα.

Τα ευρήματα υποστηρίζουν μία μακρά θεωρία της εξέλιξης, τη «θεωρία του αναλώσιμου σώματος» (disposable soma theory), η οποία εξηγεί ότι υπάρχει βιολογικό κόστος μεταξύ αναπαραγωγής και διατήρησης του σώματος. Η μητρότητα απαιτεί επαναλαμβανόμενες ορμονικές αλλαγές, φυσική καταπόνηση και αυξημένο μεταβολικό φορτίο, γεγονός που μπορεί να επηρεάζει τη γήρανση δεκαετίες αργότερα.

Ενδιαφέρον προκαλεί το εύρημα ότι οι γυναίκες που γέννησαν στα τέλη της δεκαετίας των 20 και στις αρχές των 30 εμφάνισαν την πιο αργή βιολογική γήρανση και μεγαλύτερη επιβίωση, γεγονός που ταιριάζει με το μέσο χρόνο αναπαραγωγής στη φινλανδική κοινωνία του 20ού αιώνα.

Οι ερευνητές τονίζουν ότι η μελέτη δείχνει συσχετισμούς και όχι αιτιώδη σχέση: Γενετικοί και κοινωνικοί παράγοντες μπορεί να επηρεάζουν τόσο τον αριθμό των παιδιών όσο και τη μακροζωία.

Η μελέτη αναδεικνύει τη σύνθετη σχέση μεταξύ μητρότητας και γήρανσης, δείχνοντας ότι τόσο η ατεκνία όσο και η πολυτεκνία ενδέχεται να έχουν βιολογικό κόστος. Η «χρυσή τομή» φαίνεται να είναι τα δύο έως τρία παιδιά, αλλά οι προσωπικές, κοινωνικές και γενετικές συνθήκες παίζουν καθοριστικό ρόλο. Η κατανόηση αυτών των μηχανισμών μπορεί να βοηθήσει τις γυναίκες να λάβουν πιο ενημερωμένες αποφάσεις για την αναπαραγωγή και την υγεία τους σε βάθος χρόνου.

ΠΗΓΗ: Ygeiamou.gr