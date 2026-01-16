Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΥγείαΑυτές οι γυναίκες γερνούν γρηγορότερα – «Κλειδί» ο αριθμός των παιδιών που έχουν
ΥΓΕΙΑ

Αυτές οι γυναίκες γερνούν γρηγορότερα – «Κλειδί» ο αριθμός των παιδιών που έχουν

 16.01.2026 - 23:14
Αυτές οι γυναίκες γερνούν γρηγορότερα – «Κλειδί» ο αριθμός των παιδιών που έχουν

Γυναίκες που γεννούν πολλά παιδιά ή που δεν αποκτούν καθόλου αντιμετωπίζουν σημάδια ταχύτερης βιολογικής γήρανσης και αυξημένο κίνδυνο θνησιμότητας, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη στη Φινλανδία.

Η έρευνα ανέλυσε δείγματα αίματος από περισσότερες από 1.000 γυναίκες για να μελετήσει τη μεθυλίωση του DNA – τις χημικές «ετικέτες» που προστίθενται στο DNA και λειτουργούν ως μοριακό ρολόι, δείχνοντας τη βιολογική ηλικία ανεξάρτητα από τα χρόνια που έχει γιορτάσει κάποιος.

Διευκρίνεζεται πως η μελέτη παρακολούθησε συνολικά σχεδόν 15.000 γυναίκες, ενώ για την ανάλυση της μεθυλίωσης του DNA χρησιμοποιήθηκαν δείγματα αίματος από περισσότερες από 1.000 από αυτές.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι γυναίκες με επτά ή περισσότερα παιδιά είχαν κύτταρα που φαινόταν παλαιότερα από την πραγματική τους ηλικία. Yψηλότερο κίνδυνο θνησιμότητας σε σχέση με τις μητέρες με δύο ή τρία παιδιά παρουσίασαν και οι γυναίκες δεν είχαν κανένα.

Τα ευρήματα υποστηρίζουν μία μακρά θεωρία της εξέλιξης, τη «θεωρία του αναλώσιμου σώματος» (disposable soma theory), η οποία εξηγεί ότι υπάρχει βιολογικό κόστος μεταξύ αναπαραγωγής και διατήρησης του σώματος. Η μητρότητα απαιτεί επαναλαμβανόμενες ορμονικές αλλαγές, φυσική καταπόνηση και αυξημένο μεταβολικό φορτίο, γεγονός που μπορεί να επηρεάζει τη γήρανση δεκαετίες αργότερα.

Ενδιαφέρον προκαλεί το εύρημα ότι οι γυναίκες που γέννησαν στα τέλη της δεκαετίας των 20 και στις αρχές των 30 εμφάνισαν την πιο αργή βιολογική γήρανση και μεγαλύτερη επιβίωση, γεγονός που ταιριάζει με το μέσο χρόνο αναπαραγωγής στη φινλανδική κοινωνία του 20ού αιώνα.

Οι ερευνητές τονίζουν ότι η μελέτη δείχνει συσχετισμούς και όχι αιτιώδη σχέση: Γενετικοί και κοινωνικοί παράγοντες μπορεί να επηρεάζουν τόσο τον αριθμό των παιδιών όσο και τη μακροζωία.

Η μελέτη αναδεικνύει τη σύνθετη σχέση μεταξύ μητρότητας και γήρανσης, δείχνοντας ότι τόσο η ατεκνία όσο και η πολυτεκνία ενδέχεται να έχουν βιολογικό κόστος. Η «χρυσή τομή» φαίνεται να είναι τα δύο έως τρία παιδιά, αλλά οι προσωπικές, κοινωνικές και γενετικές συνθήκες παίζουν καθοριστικό ρόλο. Η κατανόηση αυτών των μηχανισμών μπορεί να βοηθήσει τις γυναίκες να λάβουν πιο ενημερωμένες αποφάσεις για την αναπαραγωγή και την υγεία τους σε βάθος χρόνου.

ΠΗΓΗ: Ygeiamou.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Βαρύ πένθος στην Αστυνομία: Έφυγε από τη ζωή 36χρονος Αστυφύλακας - Δείτε φωτογραφία
Μεγάλος πλειστηριασμός οχημάτων στη Λευκωσία - Ιδού τιμές και φωτογραφίες - Όλες οι πληροφορίες
Γνωστή λεωφόρος στην Κύπρο απέκτησε το απόλυτο νέο spot - Που βρίσκεται και τι προσφέρει - Δείτε φωτογραφίες
Σοκ σε Γυμνάσιο Λάρνακας: Ανάγκασαν μαθητή να κάνει τον σκύλο – Συγκλονίζει η καταγγελία μητέρας στο «Τ» - «Τον έπιασαν από τον λαιμό»
Ανείπωτη θλίψη για τον θάνατο ιδιοκτήτριας γηροκομείου στην Κύπρο - Η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία
VIDEO: Τρόμος στη Νεκρή Ζώνη με πυροβολισμούς και περιστατικό λαθροθηρίας - Επεισοδιακή καταδίωξη με... τετράτροχες

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Η νύχτα που η Ρομπίνα Αμινιάν δεν γύρισε σπίτι: Όταν οι μουλάδες της Τεχεράνης «κατέβασαν τους διακόπτες» και αιματοκύλισαν τη χώρα

 16.01.2026 - 22:55
Επόμενο άρθρο

Ματσάδο: Η Βενεζουέλα θα ελευθερωθεί με τη βοήθεια του Τραμπ και το εγκληματικό καθεστώς Μαδούρο θα διαλυθεί

 16.01.2026 - 23:37
Γεραπετρίτης: «Η Κύπρος δέχεται υβριδική επίθεση - Καμιά συζήτηση με την Τουρκία σε θέματα κυριαρχίας»

Γεραπετρίτης: «Η Κύπρος δέχεται υβριδική επίθεση - Καμιά συζήτηση με την Τουρκία σε θέματα κυριαρχίας»

H Ελλάδα θα προχωρήσει και σε περαιτέρω επέκταση των χωρικών της υδάτων, χωρίς καμία έκπτωση σε θέματα κυριαρχίας, είπε στη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας Γιώργος Γεραπετρίτης, τονίζοντας ότι η κυριαρχία της χώρας είναι «κόκκινη γραμμή» και δεν τίθεται σε διαπραγμάτευση με την Τουρκία.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Γεραπετρίτης: «Η Κύπρος δέχεται υβριδική επίθεση - Καμιά συζήτηση με την Τουρκία σε θέματα κυριαρχίας»

Γεραπετρίτης: «Η Κύπρος δέχεται υβριδική επίθεση - Καμιά συζήτηση με την Τουρκία σε θέματα κυριαρχίας»

  •  16.01.2026 - 20:32
ΔΗΣΥ: Την Δευτέρα η συνεδρία του Πολιτικού Γραφείου για Νίκο Σύκα - Τα σενάρια

ΔΗΣΥ: Την Δευτέρα η συνεδρία του Πολιτικού Γραφείου για Νίκο Σύκα - Τα σενάρια

  •  16.01.2026 - 17:24
VIDEO - Ξυλοδαρμός καθηγήτριας στη Λάρνακα: Πώς συνέβη το περιστατικό - Διερευνά η Αστυνομία - Λαμβάνονται καταθέσεις

VIDEO - Ξυλοδαρμός καθηγήτριας στη Λάρνακα: Πώς συνέβη το περιστατικό - Διερευνά η Αστυνομία - Λαμβάνονται καταθέσεις

  •  16.01.2026 - 21:30
Γιώργος Βασιλείου: Συγκινεί η σύζυγος του, Ανδρούλλα - «Έχασα έναν άνθρωπο με όλα τα γράμματα κεφαλαία»

Γιώργος Βασιλείου: Συγκινεί η σύζυγος του, Ανδρούλλα - «Έχασα έναν άνθρωπο με όλα τα γράμματα κεφαλαία»

  •  16.01.2026 - 17:00
VIDEO: Τρόμος στη Νεκρή Ζώνη με πυροβολισμούς και περιστατικό λαθροθηρίας - Επεισοδιακή καταδίωξη με... τετράτροχες

VIDEO: Τρόμος στη Νεκρή Ζώνη με πυροβολισμούς και περιστατικό λαθροθηρίας - Επεισοδιακή καταδίωξη με... τετράτροχες

  •  16.01.2026 - 16:36
The Streisand-Karsera Effect

The Streisand-Karsera Effect

  •  16.01.2026 - 19:46
Σφετερισμός Ε/κ περιουσιών: Με νέους μάρτυρες κατηγορίας συνεχίζεται η δίκη της Γερμανίδας κτηματομεσίτριας

Σφετερισμός Ε/κ περιουσιών: Με νέους μάρτυρες κατηγορίας συνεχίζεται η δίκη της Γερμανίδας κτηματομεσίτριας

  •  16.01.2026 - 18:48
Ντόναλντ Τραμπ: «Εγώ έπεισα τον εαυτό μου να μην χτυπήσω το Ιράν» - Τι λέει για Γροιλανδία, Ματσάδο και Νόμπελ

Ντόναλντ Τραμπ: «Εγώ έπεισα τον εαυτό μου να μην χτυπήσω το Ιράν» - Τι λέει για Γροιλανδία, Ματσάδο και Νόμπελ

  •  16.01.2026 - 22:10

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα