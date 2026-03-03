«Στη σκιά των επιθέσεων»: Σενάρια αποσταθεροποίησης και μεταναστευτικές ροές - Πώς επηρεάζεται η Κύπρος

Μιλώντας στο ThemaOnline, ο πολιτικός αναλυτής Χαράλαμπος Χρυσοστόμου αναφέρθηκε στα πιθανά σενάρια που διαμορφώνονται, εστιάζοντας τόσο στις γεωπολιτικές εξελίξεις όσο και στις ενδεχόμενες παρενέργειες για την Κύπρο.

Σε ερώτηση κατά πόσο ενδέχεται να υπάρξει αύξηση μεταναστευτικών ροών προς την Κύπρο, σημείωσε: «Μεταναστευτικές ροές, αν θα υπάρξουν, θα υπάρξουν κυρίως από το Ιράν προς άλλες περιοχές, εφόσον η κατάσταση εκτραχυνθεί ακόμη περισσότερο, ειδικά αν έχουμε πτώση του καθεστώτος και εσωτερική μεγάλη αναστάτωση. Σε περίπτωση πτώσης του καθεστώτος, ενδεχομένως να οδηγηθούν τα πράγματα σε μια χαοτική κατάσταση εντός του Ιράν, με εμφύλιο και ανακατατάξεις».

Όπως ανέφερε, ήδη οι γειτονικές χώρες παρακολουθούν με έντονη ανησυχία τις εξελίξεις.

«Πρωτίστως η Τουρκία, καθώς στα σύνορά της υπάρχει πληθυσμός ιρανικής, αζερικής και κουρδικής καταγωγής, ο οποίος ενδεχομένως να κινηθεί προς την Τουρκία. Ήδη δημιουργείται φράκτης για τον περιορισμό μεταναστευτικών ροών. Αν υπάρξουν τέτοιες κινήσεις, ενδέχεται στη συνέχεια, μέσω Τουρκίας, κάποιοι να κατευθυνθούν προς την Ευρώπη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, όσο συνεχίζονται οι εχθροπραξίες και μέχρι να ξεκαθαρίσει το τοπίο σε ό,τι αφορά το μέλλον του καθεστώτος στην Τεχεράνη, «τα πράγματα βρίσκονται σε στάδιο αναμονής».

Τέλος, αναφέρθηκε και σε ένα επιπλέον ενδεχόμενο που αφορά άμεσα την Κύπρο: «Λόγω της κατάστασης στο Ισραήλ, ενδεχομένως να δούμε αύξηση Ισραηλινών που επιλέγουν να έρθουν στην Κύπρο, αναζητώντας ένα πιο ασφαλές περιβάλλον».

Οι εξελίξεις παραμένουν ραγδαίες, με τη Μέση Ανατολή να βρίσκεται σε κρίσιμο σταυροδρόμι και την Κύπρο να παρακολουθεί στενά τις γεωπολιτικές ανακατατάξεις, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν άμεσα ή έμμεσα και το νησί.