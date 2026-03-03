Themasports lifenewscy
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Στη σκιά των επιθέσεων»: Σενάρια αποσταθεροποίησης και μεταναστευτικές ροές - Πώς επηρεάζεται η Κύπρος

ΚΥΠΡΙΑΝΑ ΣΤΑΥΡΟΥ 03.03.2026 - 06:20
«Στη σκιά των επιθέσεων»: Σενάρια αποσταθεροποίησης και μεταναστευτικές ροές - Πώς επηρεάζεται η Κύπρος

Σε ιδιαίτερα τεταμένο σημείο βρίσκεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, μετά τα πλήγματα των Ηνωμένες Πολιτείες και του Ισραήλ κατά του Ιράν, τα οποία ακολούθησαν τον θάνατο του Αλί Χαμενεΐ. Οι εξελίξεις προκαλούν έντονη ανησυχία για περαιτέρω αποσταθεροποίηση στην περιοχή, με πιθανές επιπτώσεις που ξεπερνούν τα άμεσα εμπλεκόμενα κράτη.

Μιλώντας στο ThemaOnline, ο πολιτικός αναλυτής Χαράλαμπος Χρυσοστόμου αναφέρθηκε στα πιθανά σενάρια που διαμορφώνονται, εστιάζοντας τόσο στις γεωπολιτικές εξελίξεις όσο και στις ενδεχόμενες παρενέργειες για την Κύπρο.

Σε ερώτηση κατά πόσο ενδέχεται να υπάρξει αύξηση μεταναστευτικών ροών προς την Κύπρο, σημείωσε: «Μεταναστευτικές ροές, αν θα υπάρξουν, θα υπάρξουν κυρίως από το Ιράν προς άλλες περιοχές, εφόσον η κατάσταση εκτραχυνθεί ακόμη περισσότερο, ειδικά αν έχουμε πτώση του καθεστώτος και εσωτερική μεγάλη αναστάτωση. Σε περίπτωση πτώσης του καθεστώτος, ενδεχομένως να οδηγηθούν τα πράγματα σε μια χαοτική κατάσταση εντός του Ιράν, με εμφύλιο και ανακατατάξεις».

Όπως ανέφερε, ήδη οι γειτονικές χώρες παρακολουθούν με έντονη ανησυχία τις εξελίξεις.

«Πρωτίστως η Τουρκία, καθώς στα σύνορά της υπάρχει πληθυσμός ιρανικής, αζερικής και κουρδικής καταγωγής, ο οποίος ενδεχομένως να κινηθεί προς την Τουρκία. Ήδη δημιουργείται φράκτης για τον περιορισμό μεταναστευτικών ροών. Αν υπάρξουν τέτοιες κινήσεις, ενδέχεται στη συνέχεια, μέσω Τουρκίας, κάποιοι να κατευθυνθούν προς την Ευρώπη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, όσο συνεχίζονται οι εχθροπραξίες και μέχρι να ξεκαθαρίσει το τοπίο σε ό,τι αφορά το μέλλον του καθεστώτος στην Τεχεράνη, «τα πράγματα βρίσκονται σε στάδιο αναμονής».

Τέλος, αναφέρθηκε και σε ένα επιπλέον ενδεχόμενο που αφορά άμεσα την Κύπρο: «Λόγω της κατάστασης στο Ισραήλ, ενδεχομένως να δούμε αύξηση Ισραηλινών που επιλέγουν να έρθουν στην Κύπρο, αναζητώντας ένα πιο ασφαλές περιβάλλον».

Οι εξελίξεις παραμένουν ραγδαίες, με τη Μέση Ανατολή να βρίσκεται σε κρίσιμο σταυροδρόμι και την Κύπρο να παρακολουθεί στενά τις γεωπολιτικές ανακατατάξεις, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν άμεσα ή έμμεσα και το νησί.

Εξαπλώνεται σε όλη τη Μέση Ανατολή ο πόλεμος που ξεκίνησαν το Σάββατο ΗΠΑ και Ισραήλ με τις επιθέσεις στο Ιράν, σκοτώνοντας τον ανώτατο ηγέτη της χώρας, Αλί Χαμενεΐ. Η Τεχεράνη απάντησε με πλήγματα στο Ισραήλ και επιθέσεις σε αμερικανικές εγκαταστάσεις σε όλη την περιοχή. Tο Ισραήλ εξαπολύει επιθέσεις στην «καρδιά της Τεχεράνης» ενώ επέκτεινε τον πόλεμο στον Λίβανο μετά την εκτόξευση ρουκετών από τη Χεζμπολάχ.

