Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνή«Κάτω τα χέρια από τη Γροιλανδία»: Στους δρόμους χιλιάδες άνθρωποι στη Δανία που διαμαρτύρονται για τα σχέδια Τραμπ
ΔΙΕΘΝΗ

«Κάτω τα χέρια από τη Γροιλανδία»: Στους δρόμους χιλιάδες άνθρωποι στη Δανία που διαμαρτύρονται για τα σχέδια Τραμπ

 17.01.2026 - 18:17
«Κάτω τα χέρια από τη Γροιλανδία»: Στους δρόμους χιλιάδες άνθρωποι στη Δανία που διαμαρτύρονται για τα σχέδια Τραμπ

Χιλιάδες άνθρωποι έχουν συγκεντρωθεί στους δρόμους πόλεων της Δανίας αλλά και στη Γροιλανδία, που διαμαρτύρονται για τα σχέδια του Ντόναλντ Τραμπ να αναλάβει τον έλεγχο του νησιού.

Από το πρωί γίνονται μαζικές πορείες και συγκεντρώσεις «ενάντια στα παράνομα σχέδια των ΗΠΑ», με τους διαμαρτυρόμενους να στέλνουν «σαφές και ενιαίο μήνυμα σεβασμού προς τη δημοκρατία της Γροιλανδίας και τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα», σύμφωνα με την ιστοσελίδα της ένωσης Γροιλανδών που ζουν στη Δανία.

Οι διαδηλωτές φώναζαν «Υankees go home!» και το όνομα της Γροιλανδίας στα γροιλανδικά («Kalaallit Nunaat!») σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου. 


Στην Κοπεγχάγη, η συγκέντρωση προγραμματίστηκε για τις 12:00 το μεσημέρι (τοπική ώρα), με την κινητοποίηση να μεταφέρεται στην αμερικανική πρεσβεία. Παράλληλες κινητοποιήσεις προγραμματίστηκαν στις δανικές πόλεις Άαρχους, Άαλμποργκ και Οντένσε.

Στο Νουούκ, την πρωτεύουσα της Γροιλανδίας, η διαδήλωση θα γίνει αργότερα και οι συγκεντρωμένοι θα πορευτούν προς το αμερικανικό προξενείο. Τουλάχιστον 900 άτομα έχουν δηλώσει πρόθεση συμμετοχής μέσω Facebook σε μια περιοχή με συνολικό πληθυσμό περίπου 57.000 κατοίκων.
 

Κλιμάκωση της έντασης για τη Γροιλανδία

 
Τον τελευταίο μήνα, υπήρξε κορύφωση της έντασης, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε την επιθυμία του να αναλάβουν οι ΗΠΑ τον έλεγχο του νησιού. Χθες μάλιστα, ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε ότι ενδέχεται να επιβάλει δασμούς σε χώρες που αντιτίθενται στα σχέδιά του για τη Γροιλανδία, η οποία είναι ημιαυτόνομη περιοχή που υπάγεται στο Βασίλειο της Δανίας.

Παράλληλα και οι κάτοικοι φαίνεται ότι διαφωνούν με τα σχέδια της Ουάσινγκτον, καθώς νέα δημοσκόπηση δείχνει ότι το 85% των Γροιλανδών δεν επιθυμεί την υπαγωγή του αρκτικού νησιού στις ΗΠΑ.

 
Οι διαδηλώσεις γίνονται την ώρα που δικομματική αντιπροσωπεία από μέλη του Κογκρέσου επισκέπτεται την Κοπεγχάγη για διήμερη επίσκεψη, με στόχο να εκφράσει τη στήριξή της στη Δανία και τη Γροιλανδία. Η αντιπροσωπεία αναφέρει ότι ο αμερικανικός λαός δεν συμμερίζεται τις εδαφικές φιλοδοξίες του προέδρου των ΗΠΑ.

Παράλληλα, Ευρωπαίοι αξιωματούχοι έχουν εκφράσει τη στήριξή τους στη Γροιλανδία μέσω αποστολής στρατιωτικής αναγνώρισης, στην οποία συμμετέχουν στελέχη από διάφορες χώρες, μεταξύ των οποίων και η Γερμανία.
 
ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κηδεία Βασιλείου: Έτσι θα λειτουργήσουν σήμερα τα καταστήματα και οι υπεραγορές λόγω της δημόσιας αργίας
Νοσηλεύτρια στη Φλόριντα καταδικάστηκε για σεξουαλική κακοποίηση του 15χρονου θετού γιου της - Τους έπιασε στα πράσα ο πατέρας του αγοριού
Πέθανε η Ανθούλλα Φρίξου Γιάγκου: Πότε θα γίνει η κηδεία - «Καλό Ταξίδι» - Δείτε φωτογραφία
Από τα «Χρυσά Διαβατήρια» το 2020 στο Videogate του 2026 - Η Κύπρος ενώπιον της «ανοσίας στο σκάνδαλο»
Στις φλόγες μάντρα αυτοκινήτων - Παρανάλωμα του πυρός αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες, οχήματα golf και jetski
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 17 Ιανουαρίου

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Video: Καρέ-καρέ η άγρια συμπλοκή με τσεκούρια και λοστούς στη Λάρνακα - Προχωρά με εντάλματα σύλληψης η Αστυνομία

 17.01.2026 - 17:53
Επόμενο άρθρο

Αποκάλυψη βόμβα – VIDEO: Η Γεωργία Γιόκκα αποσύρει την υποψηφιότητα της λόγω OnlyFans – Διέγραψε το λογαριασμό της στο TIK TOK

 17.01.2026 - 18:42
Υπ. Δικαιοσύνης: «Φατρίες ανταγωνίζονται μεταξύ τους... δεν είναι κουμπί που το ανεβάζω-κατεβάζω»

Υπ. Δικαιοσύνης: «Φατρίες ανταγωνίζονται μεταξύ τους... δεν είναι κουμπί που το ανεβάζω-κατεβάζω»

Στη Λάρνακα βρέθηκε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Κώστας Φυτιρής, μετά το επεισόδιο που εκτυλίχθηκε έξω από την Αστυνομική Διεύθυνση

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Υπ. Δικαιοσύνης: «Φατρίες ανταγωνίζονται μεταξύ τους... δεν είναι κουμπί που το ανεβάζω-κατεβάζω»

Υπ. Δικαιοσύνης: «Φατρίες ανταγωνίζονται μεταξύ τους... δεν είναι κουμπί που το ανεβάζω-κατεβάζω»

  •  17.01.2026 - 20:06
Video: Καρέ-καρέ η άγρια συμπλοκή με τσεκούρια και λοστούς στη Λάρνακα - Προχωρά με εντάλματα σύλληψης η Αστυνομία

Video: Καρέ-καρέ η άγρια συμπλοκή με τσεκούρια και λοστούς στη Λάρνακα - Προχωρά με εντάλματα σύλληψης η Αστυνομία

  •  17.01.2026 - 17:53
Καταδικάζει το σοβαρό επεισόδιο στη Λάρνακα ο Βύρας - «Απαράδεκτο και ανησυχητικό γεγονός»

Καταδικάζει το σοβαρό επεισόδιο στη Λάρνακα ο Βύρας - «Απαράδεκτο και ανησυχητικό γεγονός»

  •  17.01.2026 - 19:24
«Άνδρας επιφανής, ενάρετος και ωφέλιμος ο Γιώργος Βασιλείου» - Πλήθος κόσμου αποχαιρέτησε τον πρώην Πρόεδρο

«Άνδρας επιφανής, ενάρετος και ωφέλιμος ο Γιώργος Βασιλείου» - Πλήθος κόσμου αποχαιρέτησε τον πρώην Πρόεδρο

  •  17.01.2026 - 15:22
Έξτρα δασμοί 10%+15% από τον Τραμπ στις οκτώ χώρες που έστειλαν στρατιωτικούς στη Γροιλανδία

Έξτρα δασμοί 10%+15% από τον Τραμπ στις οκτώ χώρες που έστειλαν στρατιωτικούς στη Γροιλανδία

  •  17.01.2026 - 19:03
Video: «Ε λεβέντη τι κάμνεις δαμέ;» - Έπιασε οπαδό να κάνει γκράφιτι και κατέβηκε από το όχημά του ο Φαίδωνας Φαίδωνος

Video: «Ε λεβέντη τι κάμνεις δαμέ;» - Έπιασε οπαδό να κάνει γκράφιτι και κατέβηκε από το όχημά του ο Φαίδωνας Φαίδωνος

  •  17.01.2026 - 17:30
Video: Κουκουλοφόροι κατέβασαν από το όχημα ζευγάρι στη Λεμεσό - Η «απαγωγή» έγινε ανθοδέσμη και άρχισαν τα... κλάματα

Video: Κουκουλοφόροι κατέβασαν από το όχημα ζευγάρι στη Λεμεσό - Η «απαγωγή» έγινε ανθοδέσμη και άρχισαν τα... κλάματα

  •  17.01.2026 - 14:39
«Μωρό μου, μην κουνηθείς»: Γυναίκα ξύπνησε και βρήκε τεράστιο πύθωνα κουλουριασμένο στο στήθος της

«Μωρό μου, μην κουνηθείς»: Γυναίκα ξύπνησε και βρήκε τεράστιο πύθωνα κουλουριασμένο στο στήθος της

  •  17.01.2026 - 16:26

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα