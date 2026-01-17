Video: Καρέ-καρέ η άγρια συμπλοκή με τσεκούρια και λοστούς στη Λάρνακα - Προχωρά με εντάλματα σύλληψης η Αστυνομία

Των πυροβολισμών προηγήθηκε συμπλοκή προσώπων κάποια εκ των οποίων φαίνεται πως έχουν τραυματιστεί.

Η Αστυνομία προχωρά με τη διαδικασία αναγνώρισης και ταυτοποίησης των προσώπων που ενέχονται στο περιστατικό και αναμένεται η έκδοση ενταλμάτων σύλληψης.

Πληροφορίες αναφέρουν πως στην υπόθεση ενδεχομένως να εμπλέκεται πρόσωπο που απασχόλησε την Αστυνομία στο παρελθόν για σοβαρές υποθέσεις το οποίο αναζητείται.

