Video: Καρέ-καρέ η άγρια συμπλοκή με τσεκούρια και λοστούς στη Λάρνακα - Προχωρά με εντάλματα σύλληψης η Αστυνομία

Υπ. Δικαιοσύνης: «Φατρίες ανταγωνίζονται μεταξύ τους... δεν είναι κουμπί που το ανεβάζω-κατεβάζω»
Στη Λάρνακα βρέθηκε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Κώστας Φυτιρής, μετά το επεισόδιο που εκτυλίχθηκε έξω από την Αστυνομική Διεύθυνση
Των πυροβολισμών προηγήθηκε συμπλοκή προσώπων κάποια εκ των οποίων φαίνεται πως έχουν τραυματιστεί.
Η Αστυνομία προχωρά με τη διαδικασία αναγνώρισης και ταυτοποίησης των προσώπων που ενέχονται στο περιστατικό και αναμένεται η έκδοση ενταλμάτων σύλληψης.
Πληροφορίες αναφέρουν πως στην υπόθεση ενδεχομένως να εμπλέκεται πρόσωπο που απασχόλησε την Αστυνομία στο παρελθόν για σοβαρές υποθέσεις το οποίο αναζητείται.
