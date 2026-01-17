Ecommbx
Video: Καρέ-καρέ η άγρια συμπλοκή με τσεκούρια και λοστούς στη Λάρνακα - Προχωρά με εντάλματα σύλληψης η Αστυνομία
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Video: Καρέ-καρέ η άγρια συμπλοκή με τσεκούρια και λοστούς στη Λάρνακα - Προχωρά με εντάλματα σύλληψης η Αστυνομία

 17.01.2026 - 17:53
Video: Καρέ-καρέ η άγρια συμπλοκή με τσεκούρια και λοστούς στη Λάρνακα - Προχωρά με εντάλματα σύλληψης η Αστυνομία

Σε συναγερμό βρίσκεται η Αστυνομία, λόγω πυροβολισμών στην πολυσύχναστη λεωφόρο Γρηγόρη Αυξεντίου, στη Λάρνακα.

Των πυροβολισμών προηγήθηκε συμπλοκή προσώπων κάποια εκ των οποίων φαίνεται πως έχουν τραυματιστεί.

Η Αστυνομία προχωρά με τη διαδικασία αναγνώρισης και ταυτοποίησης των προσώπων που ενέχονται στο περιστατικό και αναμένεται η έκδοση ενταλμάτων σύλληψης.

Πληροφορίες αναφέρουν πως στην υπόθεση ενδεχομένως να εμπλέκεται πρόσωπο που απασχόλησε την Αστυνομία στο παρελθόν για σοβαρές υποθέσεις το οποίο αναζητείται.

 

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από το σημείο

Υπ. Δικαιοσύνης: «Φατρίες ανταγωνίζονται μεταξύ τους... δεν είναι κουμπί που το ανεβάζω-κατεβάζω»

Υπ. Δικαιοσύνης: «Φατρίες ανταγωνίζονται μεταξύ τους... δεν είναι κουμπί που το ανεβάζω-κατεβάζω»

Στη Λάρνακα βρέθηκε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Κώστας Φυτιρής, μετά το επεισόδιο που εκτυλίχθηκε έξω από την Αστυνομική Διεύθυνση

