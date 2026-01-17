Προσκάλεσε Χριστοδουλίδη για συμμετοχή στο Συμβούλιο Ειρήνης ο Τραμπ

Κυβερνητικές πηγές επιβεβαίωσαν τη λήψη της σχετικής επιστολής από τον Πρόεδρο Τραμπ προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, για να συμμετέχει η Κύπρος στα 25 ιδρυτικά κράτη του Συμβουλίου.

Το "Συμβούλιο Ειρήνης" για τη Γάζα προβλέπεται στη Β' φάση του ειρηνευτικού σχεδίου Τραμπ. Σε αυτό προβλέπεται να συμμετέχουν 25 κράτη, μεταξύ των οποίων και εκείνα που συμμετείχαν στην τελετή στο Σαρμ Ελ Σέιχ, στην οποία είχε παρευρεθεί και ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ