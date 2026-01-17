Ecommbx
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Προσκάλεσε Χριστοδουλίδη για συμμετοχή στο Συμβούλιο Ειρήνης ο Τραμπ

 17.01.2026 - 17:46
Προσκάλεσε Χριστοδουλίδη για συμμετοχή στο Συμβούλιο Ειρήνης ο Τραμπ

Πρόσκληση προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, απέστειλε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για να συμμετέχει η Κύπρος στο "Συμβούλιο Ειρήνης" για τη Γάζα, όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ.

Κυβερνητικές πηγές επιβεβαίωσαν τη λήψη της σχετικής επιστολής από τον Πρόεδρο Τραμπ προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, για να συμμετέχει η Κύπρος στα 25 ιδρυτικά κράτη του Συμβουλίου.

Το "Συμβούλιο Ειρήνης" για τη Γάζα προβλέπεται στη Β' φάση του ειρηνευτικού σχεδίου Τραμπ. Σε αυτό προβλέπεται να συμμετέχουν 25 κράτη, μεταξύ των οποίων και εκείνα που συμμετείχαν στην τελετή στο Σαρμ Ελ Σέιχ, στην οποία είχε παρευρεθεί και ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

