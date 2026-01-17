Video: «Ε λεβέντη τι κάμνεις δαμέ;» - Έπιασε οπαδό να κάνει γκράφιτι και κατέβηκε από το όχημά του ο Φαίδωνας Φαίδωνος

Μάλιστα, κατέβηκε από το όχημά του και δεν δίστασε να του μιλήσει λέγοντας «ε λεβέντη, τι κάμνεις δαμέ;»

Παράλληλα, καταγγέλλει ότι κοντά στο σημείο είδε αστυνομικούς να μην κάνουν τίποτα.

Σε ανάρτησή του ο δήμαρχος Πάφου αναφέρει «είναι πραγματικά κρίμα να έρχονται για να παρακολουθήσουν ένα αγώνα ποδοσφαίρου και να καταστρέφουν μέσα στην πόλη δημόσια περιουσία. Να πω ότι προσωπικά είδα τους αστυνομικούς να είναι μαζεμένοι 100 μέτρα πιο κάτω και να μην κάνουν τίποτα και αυτό είναι πολύ κρίμα».

Δείτε το βίντεο: