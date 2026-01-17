Αποκάλυψη βόμβα – VIDEO: Η Γεωργία Γιόκκα αποσύρει την υποψηφιότητα της λόγω OnlyFans – Διέγραψε το λογαριασμό της στο TIK TOK

Υπ. Δικαιοσύνης: «Φατρίες ανταγωνίζονται μεταξύ τους... δεν είναι κουμπί που το ανεβάζω-κατεβάζω»
Στη Λάρνακα βρέθηκε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Κώστας Φυτιρής, μετά το επεισόδιο που εκτυλίχθηκε έξω από την Αστυνομική Διεύθυνση
Πριν από λίγες μέρες η Γεωργία Γιόκκα έκανε γνωστό μέσα από ένα βιντεάκι της στο TikTok πως είναι υπέρ του Φειδία Παναγιώτου και του νέου του κόμματος και ενδεχομένως να κατέβει μαζί του ως υποψήφια στις βουλευτικές εκλογές.
