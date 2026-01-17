Έξτρα δασμοί 10%+15% από τον Τραμπ στις οκτώ χώρες που έστειλαν στρατιωτικούς στη Γροιλανδία

Ecommbx
ΔΙΕΘΝΗ

 17.01.2026 - 19:03
Ο Ντόναλντ Τραμπ επέβαλε δασμούς σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες συμμάχους των ΗΠΑ με αφορμή το ζήτημα της Γροιλανδίας.

Πρόκειται για τη Βρετανία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Δανία, τη Νορβηγία, την Ολλανδία, τη Σουηδία και τη Φινλανδία.

Το μέτρο, που είχε προαναγγείλει χθες Παρασκευή, θα τεθεί σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου. Ο Αμερικανός πρόεδρος επισημαίνει ότι την 1η Ιουνίου οι δασμοί θα αυξηθούν στο 25%. Η μόνη περίπτωση για να ακυρωθούν είναι να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί η πώληση της Γροιλανδίας στις ΗΠΑ, κάτι που, όπως γράφει, εκκρεμεί εδώ και περίπου 150 χρόνια.

Ο Τραμπ επαναλαμβάνει τον ισχυρισμό ότι η Γροιλανδία είναι άκρως απαραίτητη για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ και για την ορθή λειτουργία του Χρυσού Θόλου, του αντιαεροπορικού συστήματος για την προστασία των ΗΠΑ. Αλλά επαναλαμβάνει και τον μάλλον κωμικό ισχυρισμό ότι η άμυνα της Γροιλανδίας είναι... δύο έλκηθρα.

Σε μακροσκελή ανάρτησή του γράφει:

«Εδώ και πολλά χρόνια, επιδοτούμε τη Δανία, όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες χώρες, χωρίς να τους επιβάλλουμε δασμούς ή άλλες μορφές αποζημίωσης. Τώρα, μετά από αιώνες, ήρθε η ώρα η Δανία να ανταποδώσει — διακυβεύεται η παγκόσμια ειρήνη!

Η Κίνα και η Ρωσία θέλουν τη Γροιλανδία και η Δανία δεν μπορεί να κάνει τίποτα για να το αποτρέψει. Αυτή τη στιγμή διαθέτουν δύο έλκηθρα με σκύλους για προστασία, το ένα από τα οποία προστέθηκε πρόσφατα. Μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, υπό τον ΠΡΟΕΔΡΟ ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ, μπορούν να παίξουν σε αυτό το παιχνίδι, και μάλιστα με μεγάλη επιτυχία!

Κανείς δεν θα αγγίξει αυτό το ιερό κομμάτι γης, ειδικά αφού διακυβεύεται η εθνική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών και του κόσμου γενικότερα. Πάνω από όλα, η Δανία, η Νορβηγία, η Σουηδία, η Γαλλία, η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ολλανδία και η Φινλανδία έχουν ταξιδέψει στη Γροιλανδία, για άγνωστους σκοπούς. Αυτή είναι μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση για την ασφάλεια και την επιβίωση του πλανήτη μας. Αυτές οι χώρες, που παίζουν αυτό το πολύ επικίνδυνο παιχνίδι, έχουν θέσει σε κίνδυνο ένα επίπεδο ρίσκου που δεν είναι διατηρήσιμο ή βιώσιμο.

Επομένως, είναι επιτακτική ανάγκη, προκειμένου να προστατευθεί η παγκόσμια ειρήνη και ασφάλεια, να ληφθούν ισχυρά μέτρα ώστε αυτή η δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση να τελειώσει γρήγορα και χωρίς αμφιβολία.

Από την 1η Φεβρουαρίου 2026, όλες οι προαναφερθείσες χώρες (Δανία, Νορβηγία, Σουηδία, Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ολλανδία και Φινλανδία) θα επιβαρύνονται με δασμό 10% για όλα τα εμπορεύματα που αποστέλλονται στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Την 1η Ιουνίου 2026, ο δασμός θα αυξηθεί στο 25%.

Ο δασμός αυτός θα είναι απαιτητός και πληρωτέος έως ότου επιτευχθεί συμφωνία για την πλήρη και ολική αγορά της Γροιλανδίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν να πραγματοποιήσουν αυτή τη συναλλαγή για πάνω από 150 χρόνια. Πολλοί πρόεδροι έχουν προσπαθήσει, και για καλό λόγο, αλλά η Δανία πάντα αρνιόταν.

Τώρα, λόγω του Χρυσού Θόλου και των σύγχρονων οπλικών συστημάτων, τόσο επιθετικών όσο και αμυντικών, η ανάγκη για ΑΠΟΚΤΗΣΗ είναι ιδιαίτερα σημαντική. Εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια δαπανώνται επί του παρόντος για προγράμματα ασφάλειας που έχουν να κάνουν με τον «Θόλο», μεταξύ τους και της πιθανής προστασίας του Καναδά, και αυτό το πολύ έξυπνο, αλλά εξαιρετικά περίπλοκο σύστημα μπορεί να λειτουργήσει στο μέγιστο του δυναμικού και της αποτελεσματικότητάς του, λόγω των γωνιών, των ορίων και των συνόρων, μόνο εάν αυτή η γη συμπεριληφθεί σε αυτό.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής είναι άμεσα ανοιχτές σε διαπραγματεύσεις με τη Δανία και/ή οποιαδήποτε από αυτές τις χώρες που έχουν θέσει σε τόσο μεγάλο κίνδυνο, παρά όλα όσα έχουμε κάνει για αυτές, συμπεριλαμβανομένης της μέγιστης προστασίας, για τόσες πολλές δεκαετίες.
Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!»

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

 

 

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

