Καταδικάζει το σοβαρό επεισόδιο στη Λάρνακα ο Βύρας - «Απαράδεκτο και ανησυχητικό γεγονός»
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Καταδικάζει το σοβαρό επεισόδιο στη Λάρνακα ο Βύρας - «Απαράδεκτο και ανησυχητικό γεγονός»

 17.01.2026 - 19:24
Καταδικάζει το σοβαρό επεισόδιο στη Λάρνακα ο Βύρας - «Απαράδεκτο και ανησυχητικό γεγονός»

Τα επεισόδια που εκτυλίχθηκαν στη Λάρνακα σήμερα (17/1) καταδικάζει ο Δήμαρχος της πόλης, Ανδρέας Βύρας 

Με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα αναφέρει ότι «τα σοβαρότατα επεισόδια βίας που εκτυλίχθηκαν έξω από την Αστυνομική Διεύθυνση Λάρνακας, σε δημόσιο χώρο και μπροστά σε ανυποψίαστους πολίτες, συνιστούν απαράδεκτο και εξαιρετικά ανησυχητικό γεγονός.

Καταδικάζω με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο τέτοιες εγκληματικές ενέργειες. Πρόκειται για εικόνες που δεν τιμούν την πόλη μας, δεν συνάδουν με μια σύγχρονη ευρωπαϊκή κοινωνία και δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές υπό καμία συνθήκη.
 
Η Λάρνακα δεν μπορεί και δεν πρέπει να γίνει πεδίο τέτοιων φαινομένων. Η ασφάλεια των πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη και αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση για την κοινωνική συνοχή και την ομαλή λειτουργία της πόλης μας.
 
Καλώ τις αρμόδιες αρχές να προχωρήσουν σε άμεση, πλήρη και σε βάθος διερεύνηση του περιστατικού, ώστε να διαλευκανθούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκαν τα γεγονότα και να αποδοθούν ευθύνες εκεί όπου αυτές αναλογούν.
 
Ως Δήμος Λάρνακας, παραμένουμε σε στενή συνεργασία με την Αστυνομία και τις αρμόδιες υπηρεσίες και δηλώνουμε έτοιμοι να συμβάλουμε με κάθε δυνατό τρόπο στην ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας στην πόλη μας.
 
Η κοινωνία απαιτεί πράξεις και αποκατάσταση του αισθήματος ασφάλειας».
 

Υπ. Δικαιοσύνης: «Φατρίες ανταγωνίζονται μεταξύ τους... δεν είναι κουμπί που το ανεβάζω-κατεβάζω»

Υπ. Δικαιοσύνης: «Φατρίες ανταγωνίζονται μεταξύ τους... δεν είναι κουμπί που το ανεβάζω-κατεβάζω»

Στη Λάρνακα βρέθηκε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Κώστας Φυτιρής, μετά το επεισόδιο που εκτυλίχθηκε έξω από την Αστυνομική Διεύθυνση

