LIKE ONLINE

Η Apple προειδοποιεί: Το μήνυμα που βλέπετε στο iPhone σας μπορεί να είναι απάτη

 17.01.2026 - 19:50
Η Apple προειδοποιεί: Το μήνυμα που βλέπετε στο iPhone σας μπορεί να είναι απάτη

Οι πραγματικές προειδοποιήσεις ασφαλείας της Apple συνυπάρχουν πλέον με επικίνδυνες απάτες που μιμούνται το iOS, και ένα λάθος κλικ αρκεί για να μετατρέψει ένα ψεύτικο alert σε πραγματική κυβερνοεπίθεση.

Έχετε προειδοποιηθεί. Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι το iPhone σας είναι ενημερωμένο σε iOS 26.2 ή iOS 18.7.3, μετά από προειδοποίηση της Apple ότι συσκευές βρίσκονται υπό ενεργή επίθεση. Όμως, την ώρα που οι κυβερνοαπειλές αυτές κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα, υπάρχουν και άλλες προειδοποιήσεις —εξίσου επικίνδυνες— που δεν προέρχονται από την Apple.

Ενδέχεται να εμφανιστεί στο iPhone σας ένα αναδυόμενο μήνυμα που ισχυρίζεται ότι η συσκευή σας κινδυνεύει ή έχει μολυνθεί από ιό ή κακόβουλο λογισμικό. Συνήθως περιλαμβάνει ένα κουμπί, έναν σύνδεσμο ή έναν αριθμό τηλεφώνου για «άμεση βοήθεια». Προσοχή: το iPhone σας δεν έχει δεχθεί επίθεση. Αν όμως πατήσετε τον σύνδεσμο ή καλέσετε τον αριθμό, τότε πολύ πιθανόν να δεχθεί.

Όπως υπενθύμισε πρόσφατα το VPNOverview, «αυτές οι προειδοποιήσεις δεν προέρχονται από το iOS ή την Apple, αλλά δημιουργούνται από κακόβουλους ιστότοπους ή hackers με στόχο την υποκλοπή δεδομένων». Το μήνυμα είναι σαφές: «Η Apple δεν αποστέλλει ειδοποιήσεις για ιούς ή ζητήματα ασφαλείας μέσω αναδυόμενων μηνυμάτων στον browser». Το ίδιο ισχύει και για μηνύματα που εμφανίζονται δήθεν από τη Google, τη Microsoft ή τη Meta.

Ο περασμένος μήνας χαρακτηρίστηκε από ειδικούς ως «Dangerous December», καθώς τόσο η Google όσο και η Apple εξέδωσαν επείγουσες ενημερώσεις ασφαλείας για smartphones, μετά τον εντοπισμό συντονισμένων επιθέσεων spyware που στόχευαν και τα δύο λειτουργικά συστήματα. Οι χρήστες έχουν δει τα σχετικά δημοσιεύματα και είναι πλέον πιο ευαίσθητοι σε τέτοιου είδους προειδοποιήσεις — και οι επιτιθέμενοι το γνωρίζουν καλά.

«Αν δείτε ειδοποίηση ασφαλείας που υποτίθεται ότι προέρχεται από την Apple, πρόκειται για απάτη. Κλείστε άμεσα την καρτέλα και μην αλληλεπιδράσετε με κανένα στοιχείο του μηνύματος», τονίζει το VPNOverview. Οι συγκεκριμένες ειδοποιήσεις χρησιμοποιούν φράσεις σχεδιασμένες να προκαλούν πανικό και βιαστικές αντιδράσεις, όπως: «Το iPhone σας έχει μολυνθεί», «Κρίσιμη παραβίαση συστήματος», «Απαιτείται άμεση ενέργεια».

Υπάρχει ένας χρυσός κανόνας — είτε χρησιμοποιείτε κινητό είτε υπολογιστή: καμία εταιρεία δεν θα σας στείλει ειδοποίηση με ενσωματωμένη ενέργεια (κλικ ή τηλεφώνημα) για πρόβλημα λογαριασμού. Πάντα συνδεθείτε στους λογαριασμούς σας (Apple, Google, Microsoft, Meta ή άλλους) με τον συνηθισμένο τρόπο. Αν υπάρχει ζήτημα, θα εμφανίζεται ξεκάθαρα μέσα στον ίδιο τον λογαριασμό σας. Είναι τόσο απλό.

Στη Λάρνακα βρέθηκε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Κώστας Φυτιρής, μετά το επεισόδιο που εκτυλίχθηκε έξω από την Αστυνομική Διεύθυνση

