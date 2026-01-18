Πώς ένας Κύπριος έχασε 850 χιλιάδες ευρώ - Κατήγγειλε απάτη στην Αστυνομία

Πήγαν να βρουν τον 41χρονο για να λύσουν τις διαφορές τους - Έτσι έγινε το άγριο φονικό - Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του θύματος
Υπόθεση φόνου εκ προμελέτης, με θύμα 41χρονο, διερευνά η Αστυνομία στην Πάφο.
Σύμφωνα με την καταγγελία, άγνωστα πρόσωπα, τα οποία του συστήθηκαν μέσω διαδικτύου, ως εκπρόσωποι επενδυτικών εταιρειών και τον έπεισαν να προβεί σε επανειλημμένες μεταφορές κρυπτονομισμάτων, τραπεζικών εμβασμάτων, καθώς και σε αγορές κρυπτονομισμάτων.
Ο 63χρονος αντιλήφθηκε ότι πρόκειται για απάτη όταν τα εμπλεκόμενα πρόσωπα διέκοψαν κάθε επικοινωνία μαζί του.
Το ΤΑΕ Λευκωσίας διερευνά την υπόθεση.
