Μπλόκο στις Βρετανικές Βάσεις: Λατομεία και ψαράδες σε επ' αόριστον απεργία
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μπλόκο στις Βρετανικές Βάσεις: Λατομεία και ψαράδες σε επ’ αόριστον απεργία

 19.01.2026 - 10:10
Μπλόκο στις Βρετανικές Βάσεις: Λατομεία και ψαράδες σε επ’ αόριστον απεργία

Αποκλεισμό του πεδίου βολής των βρετανικών βάσεων στη Ξυλοφάγου αποφάσισαν και υλοποιούν από σήμερα το πρωί οι εταιρείες που διαχειρίζονται τα λατομεία στην περιοχή μετά το οριστικό όχι που έλαβαν από τις Βάσεις για επέκταση της λατομικης ζώνης.

Οι εταιρείες μαζί με τους εργαζόμενους είχαν πραγματοποιήσει εκδηλώσεις διαμαρτυρίας τον περασμένο Σεπτέμβριο ζητώντας άμεση παραχώρηση αδειών επέκτασης της λατομικής ζώνης τονίζοντας ότι εξαντλούνται τα αποθέματα αλλά αποδεικνύεται ότι οι βρετανοί είναι αμετάπειστοι.

Όπως πληροφορούμαστε, σε συνάντηση του προέδρου του Παγκύπριου Συνδέσμου Λατομείων με το Τμήμα Περιβάλλοντος των Βάσεων στις 16 Ιανουαρίου 2026, τα λατομεία ενημερώθηκαν οριστικά ότι δεν θα δοθούν άδειες επέκτασης με τις Βάσεις να επικαλούνται την ανάγκη μελετών.  Αυτή η θέση όμως όχι μόνο δεν πείθει τις λατομικές εταιρείες αλλά αποτελεί κόκκινη γραμμή καθώς, όπως τονίζουν, το Τμήμα Περιβάλλοντος της Κυπριακής Δημοκρατίας έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν υπάρχει ανάγκη περαιτέρω μελετών.

Ενόψει αυτής της εξέλιξης, από σήμερα το πρωί,  έχει ξεκινήσει αποκλεισμός της εισόδου στο πεδίο βολής των βρετανικών βάσεων ο οποίος, όπως ξεκαθαρίζεται είναι επ’ αόριστο.  Μάλιστα, η κινητοποίηση διευρύνεται καθώς σε αυτή συμμετέχουν και οι επαγγελματίες ψαράδες του αλιευτικού καταφυγίου Ξυλοφάγου οι οποίοι έχουν αγκυροβολήσει τις βάρκες τους απέναντι από το πεδίο βολής δημιουργώντας αποκλεισμό από τη θάλασσα καθώς επηρεάζονται επίσης σε μεγάλο βαθμό από τη λειτουργία του πεδίου βολής.

Πολίτης κατήγγειλε στην Αστυνομία περιστατικό με άγνωστο άντρα, ο οποίος φέρεται να εκφόβιζε τους γύρω κρατώντας πιστόλι ή ομοίωμα πιστολιού στη Λάρνακα.

