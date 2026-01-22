Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Στο επίκεντρο ο Φορέας Κοινωνικής Στήριξης, το ρεσιτάλ Τραμπ για Γροιλανδία και το ωράριο αστυνομικών

Η «Αλήθεια» με τίτλο «Εκτόξευση δωρεών χωρίς ταυτοποιήσεις», γράφει στο κύριο της θέμα ότι το ζήτημα των εισφορών στον Φορέα Κοινωνικής Στήριξης συζητήθηκε στη Βουλή, όπως και το επίμαχο βίντεο, αναφέροντας ότι οι δωρεές αυξάνονται μετά το 2022 σε πάνω από 2 εκ. ετησίως χωρίς εξήγηση για το ποιοι και γιατί διαμορφώνουν τη μεταβολή. Σε άλλο θέμα, η εφημερίδα γράφει ότι ο Ευρωβουλευτής Φειδίας Παναγιώτου βρίσκεται στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με καταγγελία εναντίον του για διασπάθιση κονδυλίων της ΕΕ, ενώ ο ίδιος το αποδίδει σε fake news. Αλλού, η «Αλήθεια» αναφέρεται σε προβληματισμό της Κυβέρνησης για συμμετοχή στο Συμβούλιο Ειρήνης, γράφοντας ότι κατέρρευσε ο ενθουσιασμός από την αναγνώριση του ρόλου της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Με τίτλο «Από τα πανηγύρια σε βαθύ προβληματισμό» ο «Πολίτης» στο κύριο θέμα του γράφει ότι η Λευκωσία ακόμη δεν ξέρει πώς θα απαντήσει στην πρόσκληση Τραμπ για συμμετοχή στο Συμβούλιο Ειρήνης και αναζητεί διέξοδο μέσω του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που συνεδριάζει εκτάκτως σήμερα. Σε άλλο θέμα, η εφημερίδα γράφει ότι εκδόθηκε διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά της Ιωάννας Φωτίου, γνωστής στα ΜΚΔ ως Annie Alexui θέτει το ερώτημα αν η χρονική στιγμή έκδοσης έχει σχέση με πρόσφατες τοποθετήσεις της εναντίον του ΠτΔ και της συζύγου του. Αλλού, η εφημερίδα αναφέρεται στην απάντηση του Ευρωβουλευτή, Φειδία Παναγιώτου, ότι τα δημοσιεύματα για έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας εναντίον του είναι ψευδείς ειδήσεις.

Ο «Φιλελεύθερος» στο κύριο θέμα του με τίτλο «Τελεσίγραφο Τραμπ προς την Ευρώπη» αναφέρεται στην ομιλία Τραμπ στο Νταβός, σημειώνοντας ότι απαιτεί τη Γροιλανδία, προειδοποιεί το ΝΑΤΟ, χλευάζει την Ευρώπη και απειλεί με δασμούς. Η εφημερίδα δημοσιεύει στο πρωτοσέλιδό της φωτογραφία από την κινητοποίηση των αστυνομικών έξω από τη Βουλή την Τετάρτη, γράφοντας ότι επήλθε επίσημο χάσμα ανάμεσα στη θέση του Αρχηγού και των αστυνομικών σχετικά με το ωράριο. Σε άλλο θέμα, η εφημερίδα αναφέρει ότι η απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου να στείλει στο Δικαστήριο τη συμφωνία με τη Mercosur αποτελεί «χαστούκι» για την Κομισιόν, σημειώνοντας ότι η συμφωνία μπορεί να εφαρμοστεί προσωρινά υπό προϋποθέσεις.

Η «Χαραυγή» με τίτλο «Υπονομεύουν την πράσινη μετάβαση» αναφέρεται στο κύριο της θέμα στην επιστολή του ΓΓ ΑΚΕΛ προς τον Υπουργό Ενέργειας, στην οποία εκφράζονται σοβαροί προβληματισμοί για τα μέτρα της Κυβέρνησης στην ενέργεια, σημειώνοντας ότι δεν υπάρχει ενεργειακό πλάνο. Η εφημερίδα δημοσιεύει, επίσης, ρεπορτάζ και φωτογραφία από τη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών για τον Φορέα, αναφέροντας ότι υπάρχει μηχανισμός διαπλοκής στο Προεδρικό, με τον Πρόεδρο να είναι «ανεπανόρθωτα εκτεθειμένος». Αλλού, η εφημερίδα αναφέρεται στη διαμαρτυρία των αστυνομικών έξω από τη Βουλή, γράφοντας ότι το νέο ωράριο συνεχίζει να διχάζει.

Η αγγλόγλωσση εφημερίδα Cyprus Mail με τίτλο «Η Γροιλανδία είναι δική μας λέει ο ανυποχώρητος Τραμπ», αναφέρει ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος αποκλείει τη χρήση βίας αλλά απαιτεί διαπραγματεύσεις. Σε άλλο θέμα, η εφημερίδα δημοσιεύει φωτογραφία της συνάντησης του Προέδρου του Κλάδου Αστυνομίας της Συντεχνίας Ισότητα με την Πρόεδρο της Βουλής, κατά τη διαμαρτυρία των αστυνομικών έξω από τη Βουλή, για τις αλλαγές στο ωράριό τους. Αλλού, η εφημερίδα γράφει ότι η πλειοψηφία των Κυπρίων Ευρωβουλευτών ψήφισαν για παραπομπή της συμφωνίας ΕΕ-Μερκοσούρ στο Δικαστήριο ΕΕ.