ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Νύχτα συλλήψεων: Χειροπέδες για κατοχή ναρκωτικών και πρόκληση κακόβουλης ζημιάς - Πάνω από 120 τροχαίες παραβάσεις

 22.01.2026 - 07:40
Συνεχίστηκαν και κατά τη διάρκεια της χθεσινής νύχτας οι στοχευμένες προληπτικές επιχειρήσεις της Αστυνομίας, με ενισχυμένη παρουσία σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, μέλη της Αστυνομίας εντόπισαν και συνέλαβαν συνολικά επτά πρόσωπα για διάφορα αδικήματα. Συγκεκριμένα στη Λευκωσία, συνελήφθη ένα πρόσωπο για υπόθεση παράνομης κατοχής ναρκωτικών και πρόκλησης κακόβουλης ζημιάς, καθώς και ένα πρόσωπο για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης. Στη Λάρνακα συνελήφθη ένα πρόσωπο για τροχαία αδικήματα, ενώ στην Πάφο συνελήφθησαν τέσσερα πρόσωπα για παράνομη κατοχή ναρκωτικών, παράνομης παραμονής στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, κοινής επίθεσης και μη παρουσίασης ενώπιον Δικαστηρίου.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν για έλεγχο πέραν των 346 οχημάτων, ενώ ελέγχθηκαν περισσότερα από 80 πρόσωπα που επέβαιναν σε αυτά.

Διενεργήθηκαν παράλληλα 26 έλεγχοι υποστατικών, με στόχο την αποτροπή και καταστολή παραβατικών συμπεριφορών.

Από τους τροχονομικούς ελέγχους που διενεργήθηκαν, προέκυψαν 124 καταγγελίες που αφορούσαν διάφορες τροχαίες παραβάσεις. Συνολικά έγιναν 76 ελέγχοι αλκοόλης σε οδηγούς οχημάτων, από του οποίους προέκυψαν 7 καταγγελίες. Παράλληλα, στο πλαίσιο διερεύνησης τροχαίων αδικημάτων, κατακρατήθηκαν τρία οχήματα.

Οι επιχειρήσεις αυτές εντάσσονται σε ένα ευρύ, διαρκές και ενισχυόμενο προληπτικό σχέδιο της Αστυνομίας, με αυξημένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση σε όλες τις επαρχίες, με σκοπό την πρόληψη του εγκλήματος και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.

