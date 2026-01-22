Έτρωγε αυγά από κότες στον κήπο του 40 χρόνια: Τώρα το κράτος τα ονομάζει «επικίνδυνα απόβλητα»

Η ειδοποίηση τον ενημέρωνε ότι το σπίτι και η γη του βρίσκονται σε περιοχή μολυσμένη από PFAS - τις λεγόμενες «αιώνιες χημικές ουσίες», που συνδέονται με σοβαρούς κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία.

Σύμφωνα με τη βελγική εφημερίδα Nieuwsblad, η υπόθεση ήρθε στο φως στο πλαίσιο ευρύτερων ελέγχων που ξεκίνησαν μετά το σκάνδαλο της 3M στην Αμβέρσα, όπου αποκαλύφθηκε εκτεταμένη μόλυνση εδάφους και υπόγειων υδάτων από PFAS. Η βελγική κυβέρνηση ζήτησε από δήμους σε όλη τη Φλάνδρα να ερευνήσουν πιθανές εστίες ρύπανσης - και το Bavikhove βρέθηκε στη λίστα.

Το πιο σοκαριστικό στοιχείο είναι ότι η πηγή του προβλήματος χρονολογείται από τη δεκαετία του 1980. Τότε, κατά τη διάρκεια έργων στον ποταμό Λέι, βρέθηκαν ιζήματα αναμεμειγμένα με βαρέα μέταλλα και βιομηχανικά απόβλητα. Οι κάτοικοι είχαν διαμαρτυρηθεί, όμως τα έργα συνεχίστηκαν και η ρύπανση έμεινε θαμμένη - κυριολεκτικά και μεταφορικά - για δεκαετίες. Οι συνέπειες, όμως, εμφανίστηκαν αργότερα...

Τι έδειξαν οι εξετάσεις του Στεφ

Ο Στεφ, που επί 40 χρόνια κατανάλωνε προϊόντα από τον δικό του κήπο, υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις. Τα αποτελέσματα έδειξαν επίπεδα PFOS και PFAS πολύ πάνω από τα όρια ασφαλείας. Σήμερα πάσχει από αυτοάνοσο νόσημα και αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με τη χοληστερόλη - παθήσεις που, σύμφωνα με την επιστημονική κοινότητα, εμφανίζονται συχνότερα σε πληθυσμούς εκτεθειμένους σε τέτοιες ουσίες.

Κι όμως, η πιο σκληρή αλλαγή στην καθημερινότητά του είναι ίσως η πιο απλή: δεν μπορεί πια να φάει τα αυγά από τις κότες του.

Οι αρμόδιες αρχές τον ενημέρωσαν ότι τα αυγά περιέχουν υψηλές συγκεντρώσεις PFAS και θεωρούνται πλέον «επικίνδυνα απόβλητα». Ο ίδιος συνεχίζει να καταναλώνει λαχανικά από τον κήπο του, αλλά τα αυγά έχουν οριστικά βγει από το τραπέζι.

Παρά την διαμορφωθείσα κατάσταση, ο Στεφ Μπουν δεν σκοπεύει να κινηθεί νομικά. Όπως λέει, μετά από τόσα χρόνια είναι σχεδόν αδύνατο να αποδοθούν ευθύνες, ενώ ο ίδιος δεν έχει τη δύναμη να εμπλακεί σε έναν μακροχρόνιο δικαστικό αγώνα.

Έτσι, απλώς προσαρμόζεται σε μια νέα, πικρή πραγματικότητα: σε έναν κήπο που φρόντιζε μια ζωή, κάποια από τα πιο αγνά τρόφιμα θεωρούνται πλέον τοξικά.

ΠΗΓΗ: Gazzetta.gr