Έχει κατάθλιψη ο σύντροφός σας; 5 τρόποι να τον στηρίξετε αποτελεσματικά

Οι ειδικοί από την CooperRiis, μια μη κερδοσκοπική, θεραπευτική κοινότητα για την ψυχική υγεία αναλύουν πώς θα διαχειριστούμε την κατάσταση, με άρθρο τους στο Psychology Today. Οι στρατηγικές που προτείνουν βασίζονται σε επιστημονικά δεδομένα και έχουν σχεδιαστεί ώστε να καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δυνατοτήτων και των δύο πλευρών. Τονίζουν, ωστόσο, ότι δεν αντικαθιστούν την ολοκληρωμένη θεραπεία, που περιλαμβάνει ψυχοθεραπεία και φαρμακευτική αγωγή, αλλά λειτουργούν συμπληρωματικά.

5 τρόποι να στηρίξετε τον σύντροφό σας στην κατάθλιψη

Γίνετε η ήρεμη, σταθερή παρουσία

Όταν κάποιος έχει βυθιστεί στην κατάθλιψη, η ικανότητα αυτορρύθμισης συχνά «μπλοκάρει». Η απλή, ήρεμη παρουσία σας, χωρίς συμβουλές, χωρίς πίεση, είναι πιο θεραπευτική απ’ όσο φαντάζεστε.

«Το να του/της κρατάτε συντροφιά δείχνει ουσιαστική αγάπη και υποστήριξη, αλλά βιολογικά μιλώντας, “δανείζετε” στο ταίρι σας το ρυθμισμένο νευρικό σας σύστημα όσο η δική του/της ικανότητα αυτορρύθμισης είναι εξασθενημένη. Αυτή η συν-ρύθμιση, όταν επαναλαμβάνεται με τον χρόνο, μπορεί τελικά να τον/την βοηθήσει να επανασυνδεθεί με το δικό του/της αίσθημα εσωτερικής ασφάλειας και ηρεμίας» εξηγούν οι ειδικοί.

Ξεχωρίστε την επεξεργασία από τον φαύλο κύκλο σκέψεων

Η επικοινωνία με έναν/μία σύζυγο που έχει κατάθλιψη απαιτεί δεξιότητες ακρόασης, διάκριση και αυτοέλεγχο. Γιατί είναι διαφορετικό το να μιλά κάποιος για κάτι δύσκολο και άλλο να παγιδεύεται σε επαναλαμβανόμενες, αυτοκαταστροφικές σκέψεις.

Έτσι θα τις αναγνωρίσετε:

«Δεν το έχω πει ποτέ σε κανέναν, αλλά…» → επεξεργασία

«Ποτέ δεν θα είμαι αρκετός/ή» → μηρυκασμός

Όταν ο σύντροφός σας εγκλωβίζεται στον φαύλο κύκλο, η λογική δεν βοηθά. «Παρατηρήστε τη διαφορά ανάμεσα στο να βρίσκεται κανείς μέσα στη σκέψη και στο να έχει επίγνωση της σκέψης» λένε οι ειδικοί. Εκεί χρειάζεται μια απαλή μετατόπιση από μεριάς σας, όπως μια βόλτα, μια ταινία ή μια κοινή δραστηριότητα.

Μερικές φορές αρκεί να ρωτήσετε: «Αυτό αφορά κάτι συγκεκριμένο ή είναι απλώς αυτή η γενική βαριά αίσθηση;»

Διευκολύνετε τη διαδικασία του φαγητού

Η προετοιμασία του φαγητού είναι ένας από τους βασικούς τομείς που μπορείτε να προσφέρετε ουσιαστική υποστήριξη.

Μπορείτε να μαγειρέψτε μαζικά ένα έως δύο γεύματα την εβδομάδα που να περιλαμβάνουν δύο έως τρία λαχανικά και μια άπαχη πρωτεΐνη, καθώς και δημητριακά ολικής άλεσης ή όσπρια. Μοιράστε τα σε μερίδες και τοποθετήστε τα σε εμφανές σημείο στο ψυγείο.

Μια πιο εύκολη εναλλακτική είναι τα έτοιμα πακέτα γευμάτων ή τα ισορροπημένα, έτοιμα γεύματα από το σούπερ μάρκετ ή μια υπηρεσία παράδοσης φαγητού.

Ιδέες που βοηθάνε:

Φάτε τα γεύματα στις ίδιες ώρες κάθε μέρα, αν είναι δυνατόν.

Προσκαλέστε ήρεμα τον/τη σύζυγο: «Θα έρθεις να καθίσεις στο τραπέζι και να φας μαζί μας/μαζί μου;»

Ετοιμάστε δοχεία με έτοιμα προς κατανάλωση φρούτα σε μερίδες.

Γεμίστε το ντουλάπι με σνακ υψηλής πρωτεΐνης και χαμηλών υδατανθράκων.

Προσφέρετε smoothies αν παρατηρήσετε ότι παραλείπει το πρωινό.

Όταν ρωτάτε τι προτιμά, δώστε δύο επιλογές αντί για το «Τι θέλεις για βραδινό;».

Προσκαλέστε τον/την στην κίνηση, χωρίς πίεση

Η άσκηση, ακόμη και σε μικρές δόσεις, έχει αποδεδειγμένα αντικαταθλιπτική δράση. Το κλειδί είναι η πρόσκληση, όχι η απαίτηση. «Αν καθιερώσετε μια δική σας ρουτίνα και προσκαλέσετε τον/τη σύζυγο να συμμετάσχει, αυτό βιώνεται ως συνεργασία και όχι ως επιταγή. Μπορείτε να του/της πείτε: “Σκέφτομαι να αρχίσω να κάνω πρωινούς περιπάτους. Θα σε ενδιέφερε;” Και το επόμενο πρωί: “Πάω για τη βόλτα μου. Θέλεις να έρθεις μαζί μου; Θα χαιρόμουν πολύ με την παρέα σου!”».

Βοηθήστε τον να νιώσει απαραίτητος

Πολλοί άνθρωποι με κατάθλιψη νιώθουν «βάρος». Αυτό το συναίσθημα μπορεί να γίνει επικίνδυνο.

Μικρές κινήσεις κάνουν μεγάλη διαφορά, σύμφωνα με τους ειδικούς:

Αν «πιάνουν» τα χέρια τους, προτείνετε να επιδιορθώσουν κάτι στο σπίτι.

Αγοράστε τα υλικά για μια συνταγή που συνήθως μαγειρεύει και ζητήστε τη βοήθειά του/της.

Συμπέρασμα

Η κατάθλιψη έχει τον δικό της ρυθμό, και η υγιής συντροφικότητα μάς καλεί να σεβαστούμε τα συναισθηματικά τοπία των συζύγων μας μέσα σε αυτόν τον ρυθμό. Δεν μπορούμε να «διορθώσουμε» τίποτα, αλλά μπορούμε να βοηθήσουμε τους αγαπημένους μας να παραμείνουν συνδεδεμένοι, όσο η κατάθλιψη ακολουθεί την πορεία της, καταλήγουν οι ειδικοί.

