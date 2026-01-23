Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Μυστήριο με τα μαχαιρώματα στη Λάρνακα: Όσα ισχυρίστηκε ο τραυματίας - Τα κλειδιά, το διαμερισμα και τα ναρκωτικά

 23.01.2026 - 22:35
Μυστήριο με τα μαχαιρώματα στη Λάρνακα: Όσα ισχυρίστηκε ο τραυματίας - Τα κλειδιά, το διαμερισμα και τα ναρκωτικά

Σήμερα και περί ώρα 17:05 περίπολο του ΤΑΕ μετά από κλήση, εντόπισε έξω από κατάστημα στην Λάρνακα, Κύπριο 31 ετών να δέχετε βοήθεια από πολίτες αφού έφερε τραύμα από μαχαίρι στην κοιλιακή χώρα.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Μαχαιρώματα στη Λάρνακα: Στο χειρουργείο ο τραυματίας - Εντοπίστηκε από περίπολο της Αστυνομίας - Όλα τα νεότερα

Σύμφωνα με την Αστυνομία, μετά από πάροδο μερικών λεπτών παραλήφθηκε από ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας όπου εισήχθη άμεσα στο χειρουργείο.

Στην σημείο το θύμα ισχυρίστηκε ότι ενώ βρισκόταν εκεί που εντοπίστηκε, περαστικός με οχημα συγκεκριμένου χρώματος τον μαχαίρωσε αναίτια και διέφυγε.

Στο σημείο που εντοπίστηκε και στο σημείο που ανέφερε ότι έγινε το συμβάν δεν εντοπίστηκαν ίχνη αίματος.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Νέος συναγερμός: Μαχαιρώματα στη Λάρνακα - Στο νοσοκομείο ένας τραυματίας

Μετά την διαμετακόμιση του εντοπίστηκαν στο σημείο που παραλήφθηκε από ασθενοφόρο αιματωμένα κλειδιά διαμερίσματος τα οποία φαίνεται να έπεσαν από τα ενδύματα του.

Σε παρακείμενη πολυκατοικία στο κλιμακοστάσιο εντοπίστηκαν μικρές κοιλάδες αίματος και βάση των κλειδιών και του αριθμού που αναφέρετω σε αυτά εκδόθηκε δικαστικό ένταλμα έρευνας όπου εντός του διαμερίσματος εντοπίστηκαν ναρκωτικές ουσίες σύριγγες ζυγαριά ακριβείας χρήματα και άλλα καπνοσυξεργα τα οποία παραλήφθηκαν από την ΥΚΑΝ.

Εντός του διαμερίσματος δεν εντοπίστηκαν ίχνη αίματος. Απο τις εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι το θύμα θεάθηκε περι ώρα 17:00 σε παρακείμενο χωράφι προτού μεταβεί στο σημείο όπου ισχυρίστηκε ότι δέχθηκε επίθεση και ήταν ήδη τραυματισμένο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Βίντεο στο κινητό του υποδίκου «καίνε» την εγκληματική οργάνωση στη Λάρνακα

Ούτε και στο εν λόγω σημείο βρέθηκαν ίχνη αίματος. Το διαμέρισμα ενοικιάστηκε προ δύο ημερών από το θύμα διαδύκτιακα με την μέθοδο airbnb. Η σκηνή παραμένει αποκλεισμένη, η έρευνα διακόπηκε και οι εξετάσεις θα συνεχιστούν αύριο. Σε συνάρτηση με το μέγεθος και την σοβαρότητα των τραυμάτων δεν αποκλείεται η σκηνή του εγκλήματος να βρίσκεται σε διαφορετικό σημείο.

Σύμφωνα με τους θεραποντες ιατρους το θύμα εξήλθε του χειρουργείου και πιθανών να διασωληνωθεί. Στο παρόν δεν δόθηκε εκτίμηση της κατάστασης της υγείας του.

Οι εξετάσεις συνεχίζονται από το ΤΑΕ λάρνακας

