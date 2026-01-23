Σε ισχύ η κίτρινη προειδοποίηση: Διαταραχή επηρεάζει το νησί με καταιγίδες και χιόνια - Δείτε live την εξέλιξη του καιρού

Απόψε, αναμένεται σταδιακή επιδείνωση του καιρού με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, αρχικά στα δυτικά και προοδευτικά και στις υπόλοιπες περιοχές του νησιού. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει χαλάζι, ενώ στα ψηλότερα ορεινά αναμένεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και στα παράλια μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα παραμείνει μέχρι ταραγμένη στα δυτικά και τα νότια και ταραγμένη στα βόρεια και τα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 9 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 12 στα παράλια και γύρω στους 4 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά αναμένεται να σχηματιστεί παγετός.

Νέα κίτρινη προειδοποίηση για βροχές και καταιγίδες, εξέδωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία, η οποία τέθηκε σε ισχύ από τις 10:00 το βράδυ της Παρασκευής και θα παραμείνει ενεργή μέχρι τις 17:00 το απόγευμα του Σαββάτου.

Αύριο, ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει χαλάζι, ενώ στα ψηλότερα ορεινά αναμένεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο. Από το απόγευμα και μετά, αναμένεται αισθητή βελτίωση του καιρού. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και στα παράλια μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη και αρχικά στα βόρεια και τα ανατολικά ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 15 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 17 στα παράλια και γύρω στους 7 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ, θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και παροδικά στα παράλια μέτριοι, 4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα καταστεί σταδιακά γενικά λίγο ταραγμένη.

Την Κυριακή ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και παροδικά συννεφιασμένος, ενώ δεν αποκλείεται να σημειωθεί μεμονωμένη βροχή, κυρίως στα ορεινά.

Τη Δευτέρα, ο καιρός αρχικά θα είναι μερικώς συννεφιασμένος, ωστόσο σταδιακά θα καταστεί κυρίως συννεφιασμένος με μεμονωμένες βροχές. Την Τρίτη, ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος με μεμονωμένες βροχές, ωστόσο από το βράδυ και μετά, αναμένεται σταδιακή επιδείνωση του καιρού με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, αρχικά στα δυτικά και προοδευτικά και στις υπόλοιπες περιοχές.

Η θερμοκρασία την Κυριακή θα σημειώσει άνοδο, για να βρεθεί κοντά και λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής, ενώ μέχρι την Τρίτη αναμένεται να παραμείνει στα ίδια επίπεδα. Το ύψος του χιονιού στη Χιονίστρα, κατά την ώρα έκδοσης του δελτίου, ήταν 17 εκατοστά.

