Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΣάλος στη Βρετανία: Κάμερα «έπιασε» σωφρονιστική υπάλληλο να κάνει σεξ με βαρυποινίτη στο κελί του
ΔΙΕΘΝΗ

Σάλος στη Βρετανία: Κάμερα «έπιασε» σωφρονιστική υπάλληλο να κάνει σεξ με βαρυποινίτη στο κελί του

 23.01.2026 - 22:14
Σάλος στη Βρετανία: Κάμερα «έπιασε» σωφρονιστική υπάλληλο να κάνει σεξ με βαρυποινίτη στο κελί του

Την παρέμβαση του τμήματος Εσωτερικών Υποθέσεων και του τμήματος Καταπολέμησης Διαφθοράς της Βρετανικής Αστυνομίας έχουν προκαλέσει αναφορές για δεκάδες περιπτώσεις γυναικών σωφρονιστικών υπαλλήλων που διατηρούν ερωτικές σχέσεις με βαρυποινίτες κάνοντας σεξ μαζί τους μέσα στα κελιά, όπου παραμένουν.

Σύμφωνα με την Daily Mirror, το «κύμα» τέτοιους είδους ερωτικών συνευρέσεων έχει κλονίσει εκ των έσω το σωφρονιστικό σύστημα στη χώρα, καθώς από το 2021 έως σήμερα έχουν συλληφθεί πάνω από 40 γυναίκες δεσμοφύλακες που πιάστηκαν να κάνουν σεξ με τους κρατούμενους, με το δημοσίευμα να κάνει λόγο για περίπου δέκα συλλήψεις τον χρόνο.

Μάλιστα, οι αρχές έχουν μπει στη διαδικασία να στέλνουν σε μυστική αποστολή στις φυλακές γυναίκες - αστυνομικούς ώστε να συλλέξουν ακόμη περισσότερα στοιχεία αναφορικά με το μέγεθος της κατάστασης.

46χρονη μητέρα έκανε σεξ με Αλβανό έμπορο ναρκωτικών

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της 46χρονης, Ρεμπέκα Πινκάρντ, η οποία καταγράφηκε από την κάμερα που είχε ενσωματωμένη στη στολή της (bodycam) να επιδίδεται σε ερωτικές συνευρέσεις με τον 42χρονο κρατούμενο και καταδικασμένο έμπορο ναρκωτικών Εριόν Νακντί, στο κελί του τελευταίου στις φυλακές του Σόφολκ.

Σύμφωνα με την Πινκάρντ, εκείνη την εποχή περνούσε μια δύσκολη περίοδο μετά τον χωρισμό της με τον επί 19 χρόνια σύντροφό της και προχώρησε στην πράξη αυτή σε μια «στιγμή τρέλας», όπως είπε στο δικαστήριο.

Σε προηγούμενη ακρόαση, παραδέχτηκε την ανάρμοστη συμπεριφορά σε δημόσιο αξίωμα και τελικά καταδικάστηκε την περασμένη Παρασκευή σε φυλάκιση 2,5 ετών. Μάλιστα, όπως κατατέθηκε στο δικαστήριο, η Πινκάρντ είχε στείλει στον αλβανικής καταγωγής Νακντί μια ψηφιακή κάρτα για τον... παρηγορήσει γιατί είχε χωρίσει με την σύντροφό του.

Την είχαν προειδοποιήσει

Σημειώνεται ότι έναν χρόνο πριν, η Πινκάρντ είχε λάβει προειδοποίηση από την υπηρεσία της, για ανάρμοστη συμπεριφορά προς τους κρατουμένους, καθώς επιδείκνυε ιδιαίτερη εξοικείωση, ενώ τους μοίραζε κέικ και γλυκά για να τους κάνει τη ζωή καλύτερη μέσα στη φυλακή, όπως ομολόγησε η ίδια.

Από την πλευρά του, εκπρόσωπος της Ένωσης Σωφρονιστικών Υπαλλήλων της Βρετανίας, ανέφερε σε δήλωσή του: «Η Ένωση καταδικάζει κάθε μορφή ανάρμοστης συμπεριφοράς ή διαφθοράς εντός των τάξεών μας. Ο ανεπαρκής έλεγχος υπονομεύει την ακεραιότητα της σωφρονιστικής υπηρεσίας και θέτει σε κίνδυνο το προσωπικό, τους κρατούμενους και το κοινό. Οι αυστηροί έλεγχοι προσλήψεων και οι αυστηρές, ανάλογες ποινές για όσους κριθούν ένοχοι για ανάρμοστη συμπεριφορά είναι απαραίτητες για τη διατήρηση της εμπιστοσύνης και της ασφάλειας σε ολόκληρο το σωφρονιστικό σύστημα».

Έκανε twerking σε κρατούμενο

Σε άλλη περίπτωση, το 2024, μια σωφρονιστική υπάλληλος απολύθηκε γιατί έκανε... twerking για κρατούμενο σε φυλακή.

Αν και το περιστατικό συνέβη το 2022, το βίντεο είδε το φως της δημοσιότητας δύο χρόνια μετά, όπου φαίνεται η σωφρονιστική υπάλληλος να κινεί αισθησιακά τα οπίσθιά της ενώ ο κρατούμενος της φωνάζει «δείξε μου αυτόν τον κ...ο».

Σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης της Βρετανίας ο κρατούμενος για τον οποίο έκανε twerking η σωφρονιστική υπάλληλος είναι ένας ράπερ. Στον διάλογο που ακούγεται, ο ίδιος λέει «ναι, δείξε μου αυτόν τον κ...ο», με την σωφρονιστική υπάλληλο να ανταποκρίνεται και τον ράπερ να πανηγυρίζει «ναι, ναι».

Το περιστατικό σημειώθηκε σε φυλακή, την οποία, σύμφωνα με την Daily Mail, διαχειρίζεται γαλλική εταιρεία.

Εκπρόσωπος της φυλακής είχε δηλώσει τότε: «Έχουμε μηδενική ανοχή σε απρεπείς συμπεριφορές που υπονομεύει την περίπλοκη εργασία των σωφρονιστικών υπαλλήλων για να διατηρήσουν την δημόσια ασφάλεια. Όποιος υπονομεύει αυτή τη δημόσια εμπιστοσύνη ενώ έχει θέσει ευθύνης, θα αντιμετωπίζεται σκληρά».

Viral βίντεο με σεξουαλικές πράξεις

Αντίστοιχα, σάλο είχε προκαλέσει η υπόθεση της Λίντα Ντε Σούζα Αμπρέου (Linda De Sousa Abreu), που είχε υπηρεσία σε σωφρονιστικό κατάστημα στο Λονδίνο όταν μπήκε στο κελί του κρατουμένου και έκανε σεξ μαζί του στις 25 Ιουνίου του 2024. Η ερωτική συνάντηση της σωφρονιστικής υπαλλήλου με τον κρατούμενο είχε διάρκεια σχεδόν πέντε λεπτά και βιντεοσκοπήθηκε από άλλον κρατούμενο.

Η Λίντα συνελήφθη από τη Μητροπολιτική Αστυνομία στο αεροδρόμιο του Χίθροου στις 28 Ιουνίου, αφού το βίντεο έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την προηγούμενη ημέρα.

Η 31χρονη μητέρα ενός παιδιού με καταγωγή από τη Βραζιλία και παντρεμένη με αθλητή του ΜΜΑ σχεδίαζε να πετάξει για τη Μαδρίτη και τηλεφώνησε στη φυλακή καθώς έφευγε προς το αεροδρόμιο για να πει ότι δεν θα επέστρεφε στη δουλειά της.

«Συμμετείχε με ενθουσιασμό»

Ο δικαστής είπε ότι «συμμετείχε με εμφανή ενθουσιασμό», αλλά δεν συναίνεσε στη δημοσίευση του βίντεο στο διαδίκτυο. Ο ίδιος είπε στη συνέχεια, απευθυνόμενος στη μάρτυρα, ότι «είτε το θέλατε είτε όχι, το γεγονός είναι ότι το βίντεο έγινε viral και προκάλεσε μεγάλη ζημιά» στις γυναίκες υπαλλήλους της συγκεκριμένης φυλακής.

Σημείωσε μάλιστα ότι ορισμένοι υπάλληλοι δήλωσαν ότι μετά την καταγραφή, «υπέστησαν κακοποίηση και παρενόχληση από τους κρατούμενους».

Η Ντε Σούζα Αμπρέου καταδικάστηκε σε 15 μήνες φυλάκιση.

Σεξουαλικές σχέσεις με δύο κρατούμενους

Σε μια άλλη υπόθεση που είδε το φως της δημοσιότητας, η 23χρονη σωφρονιστική υπάλληλος, Ιζαμπέλ Ντέιλ, κατηγορήθηκε ότι διατηρούσε ταυτόχρονα σεξουαλικές σχέσεις με δύο κρατούμενους, τον 33χρονο Σαχίντ Σαρίφ και τον 28χρονο Κόνορ Μάνεϊ. Παράλληλα, φέρεται να συνωμότησε για τη μεταφορά ναρκωτικών στη φυλακή υψίστης ασφαλείας όπου εξέτιε την ποινή του ο Σαρίφ.

Στη δικογραφία είχε συμπεριληφθεί και μια 27χρονη, η οποία κατηγορείται ότι βοήθησε την Ιζαμπέλ Ντέιλ να εισαγάγει ναρκωτικές ουσίες εντός της φυλακής. Ο ίδιος ο Σαχίντ Σαρίφ κατηγορήθηκε, επιπλέον, για κατοχή κινητού τηλεφώνου μέσα στο κελί του, αν και δεν του αποδίδονται κατηγορίες για τις φερόμενες σεξουαλικές σχέσεις με την υπάλληλο.

Η Ιζαμπέλ Ντέιλ, ο Κόνορ Μάνεϊ και η Λίλια Σάλις εμφανίστηκαν ενώπιον του Δικαστηρίου του Γουέστμινστερ στο Λονδίνο, με τον Σαρίφ να συμμετέχει μέσω βιντεοκλήσης από το σωφρονιστικό κατάστημα του Μάντσεστερ, ενώ η Ντείλ καταδικάστηκε σε φυλάκιση, όπως αναφέρει το BBC.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μυστήριο με τα μαχαιρώματα στη Λάρνακα: Όσα ισχυρίστηκε ο τραυματίας - Τα κλειδιά, το διαμερισμα και τα ναρκωτικά
Θέλεις να γίνει Πιλότος; Αεροπορική εταιρεία ανοίγει ακαδημία στην Κύπρο – Όλες οι πληροφορίες
Σε ισχύ η κίτρινη προειδοποίηση: Διαταραχή επηρεάζει το νησί με καταιγίδες και χιόνια - Δείτε live την εξέλιξη του καιρού
Απήγαγαν σταρ του OnlyFans που πουλούσε αναμνηστικά με τον Ελ Τσάπο στο Μεξικό
Πέθανε ο Χάρης Κυριακίδης: Πότε θα γίνει η κηδεία και η παράκληση της οικογένειας
Έχασαν τη βέρα στο Τρόοδος - Η ανάρτηση που συγκίνησε όλη την Κύπρο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ελεύθερος ο ιδιοκτήτης του μπαρ της τραγωδίας στο Κραν Μοντανά - Κατέβαλε εγγύηση πάνω από 200.000 ευρώ

 23.01.2026 - 21:50
Επόμενο άρθρο

Μυστήριο με τα μαχαιρώματα στη Λάρνακα: Όσα ισχυρίστηκε ο τραυματίας - Τα κλειδιά, το διαμερισμα και τα ναρκωτικά

 23.01.2026 - 22:35
ΠτΔ: Ανακοινώνει ετήσιο προγραμματισμό τον Φεβρουάριο - Αποτίμηση πορείας διακυβέρνησης τον Μάρτιο

ΠτΔ: Ανακοινώνει ετήσιο προγραμματισμό τον Φεβρουάριο - Αποτίμηση πορείας διακυβέρνησης τον Μάρτιο

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης θα προβεί σε συνολική αποτίμηση της πορείας διακυβέρνησης τον Μάρτιο, με τη συμπλήρωση τριών ετών διακυβέρνησης, ενώ στις 5 Φεβρουαρίου θα ανακοινώσει τον ετήσιο προγραμματισμό για το τέταρτο έτος διακυβέρνησης, είπε σήμερα η Υφυπουργός παρά τω Προέδρω κα Ειρήνη Πική.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: Ανακοινώνει ετήσιο προγραμματισμό τον Φεβρουάριο - Αποτίμηση πορείας διακυβέρνησης τον Μάρτιο

ΠτΔ: Ανακοινώνει ετήσιο προγραμματισμό τον Φεβρουάριο - Αποτίμηση πορείας διακυβέρνησης τον Μάρτιο

  •  23.01.2026 - 18:53
Μυστήριο με τα μαχαιρώματα στη Λάρνακα: Όσα ισχυρίστηκε ο τραυματίας - Τα κλειδιά, το διαμερισμα και τα ναρκωτικά

Μυστήριο με τα μαχαιρώματα στη Λάρνακα: Όσα ισχυρίστηκε ο τραυματίας - Τα κλειδιά, το διαμερισμα και τα ναρκωτικά

  •  23.01.2026 - 22:35
Αντώνης Δημητρίου για συμπλοκή στη Λάρνακα: Οι δύο επιχειρηματίες δεν συνδέονται με φατρίες – H σημασία των τεκμηρίων στα βίντεο της Annie Alexui

Αντώνης Δημητρίου για συμπλοκή στη Λάρνακα: Οι δύο επιχειρηματίες δεν συνδέονται με φατρίες – H σημασία των τεκμηρίων στα βίντεο της Annie Alexui

  •  23.01.2026 - 12:43
Εντείνεται η πίεση προς την Αννίτα και την ηγεσία του ΔΗΣΥ για την υπόθεση των αποκαλύψεων που αφορούν τον Φαίδωνα Φαίδωνος

Εντείνεται η πίεση προς την Αννίτα και την ηγεσία του ΔΗΣΥ για την υπόθεση των αποκαλύψεων που αφορούν τον Φαίδωνα Φαίδωνος

  •  23.01.2026 - 14:58
Βίντεο στο κινητό του υποδίκου «καίνε» την εγκληματική οργάνωση στη Λάρνακα

Βίντεο στο κινητό του υποδίκου «καίνε» την εγκληματική οργάνωση στη Λάρνακα

  •  23.01.2026 - 20:18
Σε ισχύ η κίτρινη προειδοποίηση: Διαταραχή επηρεάζει το νησί με καταιγίδες και χιόνια - Δείτε live την εξέλιξη του καιρού

Σε ισχύ η κίτρινη προειδοποίηση: Διαταραχή επηρεάζει το νησί με καταιγίδες και χιόνια - Δείτε live την εξέλιξη του καιρού

  •  23.01.2026 - 23:04
Board of Piss: Το προσκλητήριο μου έπεσε απ' τα χέρια όχι, δεν γίνεται, δεν είναι δυνατόν

Board of Piss: Το προσκλητήριο μου έπεσε απ' τα χέρια όχι, δεν γίνεται, δεν είναι δυνατόν

  •  23.01.2026 - 20:26
Θανατηφόρο στη Λεμεσό: Διενεργήθηκε η νεκροτομή στη σορό του άτυχου 63χρονου Γιώργου

Θανατηφόρο στη Λεμεσό: Διενεργήθηκε η νεκροτομή στη σορό του άτυχου 63χρονου Γιώργου

  •  23.01.2026 - 15:43

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα