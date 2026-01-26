Video: Παρήγγειλε κινητά και τα παρέλαβε 16 χρόνια μετά

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η ιστορία ενός εμπόρου κινητών τηλεφώνων στην Τρίπολη, ο οποίος παρέλαβε πρόσφατα μια αποστολή κινητών Nokia με πλήκτρα, τα οποία είχε παραγγείλει το… 2010, πριν ξεσπάσει ο πόλεμος.

«Είναι κινητά ή ιστορικά κειμήλια;»

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, ο ανώνυμος πωλητής φαίνεται να ανοίγει μια κόκκινη πλαστική σακούλα και να ξεπακετάρει τα παρωχημένα πλέον τηλέφωνα, αναρωτώμενος ειρωνικά αν πρόκειται για κινητά ή για ιστορικά αντικείμενα.

Στην παραγγελία του περιλαμβάνονταν «high-end» μοντέλα της εποχής, όπως συσκευές τύπου Communicator και κομψά slider phones, τα οποία σήμερα θεωρούνται πλήρως ξεπερασμένα.

Η αποστολή μπλοκαρίστηκε μετά το 2011, όταν ο εμφύλιος πόλεμος παρέλυσε τις μεταφορές και τις τελωνειακές υπηρεσίες της χώρας. Όπως χιλιάδες άλλα δέματα, έτσι και αυτά τα κινητά έμειναν ξεχασμένα σε κάποια αποθήκη, μέχρι που εντοπίστηκαν πρόσφατα και αποφασίστηκε να σταλούν στον αρχικό παραλήπτη τους.

Παραλήπτης και πωλητής, λίγα χιλιόμετρα απόσταση αλλά... 16 χρόνια καθυστέρηση

Το πιο ειρωνικό στοιχείο της υπόθεσης είναι ότι τόσο ο πωλητής όσο και ο τελικός παραλήπτης βρίσκονται στην Τρίπολη, σε απόσταση λίγων μόνο χιλιομέτρων. Παρ' όλα αυτά, χρειάστηκαν σχεδόν 16 χρόνια για να ολοκληρωθεί η παραγγελία.

