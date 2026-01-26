Video: Άγνωστος έκλεψε ηλεκτρικό ποδήλατο από ντελιβερά στη Λεμεσό και... έπεσε στο έδαφος

Το εν λόγω πρόσωπο στην προσπάθειά του να ξεφύγει, χάνει την ισορροπία του και πέφτει, ενώ φαίνεται στο τέλος του βίντεο να τρέπεται σε φυγή.

Στο σημείο φαίνεται ότι βρισκόταν όχημα που βοήθησε τον δράστη να ξεφύγει.

Δείτε το βίντεο: