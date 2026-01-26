Ecommbx
Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Δευτέρα 26 Ιανουαρίου
Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Δευτέρα 26 Ιανουαρίου

 26.01.2026 - 08:07
Το έγκλημα στην Κύπρο, οι επαφές στην Λευκωσία της Προσωπικής Απεσταλμένης του ΓΓ του ΟΗΕ για το Κυπριακό, η κατάσταση στο Νοσοκομείο Αθαλάσσας και οι ανακτήσεις τ/κ κατοικιών, είναι τα θέματα που προβάλλονται σήμερα στους τίτλους των κυπριακών εφημερίδων. 

Η "Αλήθεια" στο κύριο της θέμα με τίτλο "Τα στοιχεία διαψεύδουν το αφήγημα της κυβέρνησης" γράφει ότι είναι σε ανοδική πορεία το έγκλημα στην Κύπρο όπως επίσης σε ανοδική πορεία είναι και υποσχέσεις για ασφάλεια. Σε άλλο θέμα η εφημερίδα γράφει για την αντίδραση κομμάτων και οργανωμένων συνόλων για το σχόλιο του Ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου για άτομα με νοητική αναπηρία. Επίσης αναφέρει ότι είμαστε ακόμα στη διαδικασία προσφορών σε σχέση με την αποθήκευση από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Ο "Πολίτης" στο κύριο του θέμα με τίτλο "Διατάγματα έξωσης σε καταχραστές" γράφει ότι με οδηγίες του Υπουργού Εσωτερικών άρχισαν οι ανακτήσεις τουρκοκυπριακών κατοικιών. Σε άλλο της θέμα αναφέρει ότι στη Λευκωσία είναι η Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ για να καταγράψει τις θέσεις για ανάγκη νέας πενταμερούς και πώς αυτές επηρεάζουν την εφαρμογή των ΜΟΕ. Γράφει ακόμη ότι σήμα κινδύνου εκπέμπουν οι αλιείς της Κύπρου και ότι είναι στα όρια του ο κλάδος.

Ο "Φιλελεύθερος" με τίτλο "Δείγματα γραφής από Έρχιουρμαν" γράφει ότι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης και η Ολγκίν ελπίζουν σε θετική στάση από την τουρκοκυπριακή πλευρά και ότι ξεκινά τριήμερο επαφών της απεσταλμένης του ΓΓ του ΟΗΕ με τις δύο πλευρές. Αλλού προβάλλει φωτογραφία από το Τρόοδος και γράφει για μαγεία του λευκού σκηνικού και ότι κατακλύστηκε από κόσμο την Κυριακή. Αναφέρει ακόμη ότι ο Πρόεδρος μαζί με Υπουργούς είναι στον Μπαχρέιν ενώ ολοκληρώθηκε διυπουργική αποστολή και στα Hνωμένα Aραβικά Eμιράτα.

Η "Xαραυγή" υπό τον τίτλο "Ωρολογιακή βόμβα το Νοσοκομείο Αθαλάσσας" γράφει ότι η κατάσταση στο νοσοκομείο έχει κριθεί πλέον ως επικίνδυνη καθώς στατική μελέτη των παλαιών κτιρίων επιβεβαίωσε την ακαταλληλότητά τους. Γράφει επίσης για μεγάλη πρόκληση σε σχέση με την παρουσία της Κυβέρνησης στο μνημόσυνο του Γρίβα. Αναφέρει ακόμη ότι είναι ντροπή για δημόσια πρόσωπα να προσβάλλουν με τον λόγο τους ΑΜΕΑ αναφερόμενη σε δήλωση του Ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου. 

Η εβδομάδα που ξεκινάει αναμένεται καθοριστική για το Κυπριακό, καθώς η Προσωπική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, επιστρέφει στην Κύπρο για να συναντηθεί με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη και με τον κατοχικό ηγέτη, με στόχο να αξιολογήσει την πρόοδο στις διαπραγματεύσεις. Η συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, προγραμματισμένη για το πρωί της Τρίτης, συνοδεύεται από έντονη κινητικότητα στη Λευκωσία, με την Κυβέρνηση να προετοιμάζεται εντατικά, στοχεύοντας στον ορισμό διευρυμένης συνάντησης για την επανέναρξη της διαπραγμάτευσης, όπως αποτελεί πάγια θέση της.

