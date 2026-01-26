Ιώσεις: Tι να τρώμε σε κρυολόγημα και γρίπη για γρήγορη ανάρρωση σύμφωνα με την ειδικό

Εκτός από την απαραίτητη ξεκούραση, η σωστή διατροφή μπορεί να υποστηρίξει την άμυνα του οργανισμού και να συμβάλει σε πιο γρήγορη και ομαλή ανάρρωση.

Ποιες τροφές, λοιπόν, είναι καλό να προτιμάμε όταν αρρωσταίνουμε και ποιες να αποφεύγουμε;

1) Επαρκής ενυδάτωση

Η ενυδάτωση από τους πιο σημαντικούς παράγοντες κατά τη διάρκεια της ασθένειας, ειδικά όταν συνοδεύεται από πυρετό, έμετο ή διάρροια, καταστάσεις που αυξάνουν τις απώλειες υγρών και ηλεκτρολυτών. Η αφυδάτωση μπορεί να επιδεινώσει συμπτώματα όπως η κόπωση, ο πονοκέφαλος και η αδυναμία, καθυστερώντας την ανάρρωση.

Φροντίστε να καταναλώνετε:

• Νερό, σε επαρκείς ποσότητες. Αν υπάρχει ναυτία, προτιμήστε μικρές και συχνές γουλιές.

• Ζωμούς ή σούπες, όπως κοτόπουλο ή λαχανικών. Προσφέρουν υγρά, ηλεκτρολύτες και είναι εύπεπτες, ιδιαίτερα όταν υπάρχει καταβολή ή πονόλαιμος.

• Ζεστά ροφήματα από βότανα, όπως χαμομήλι ή τσάι με μέλι. Βοηθούν στην ανακούφιση από τον βήχα, το συνάχι και τον πονόλαιμο.

• Ροφήματα ηλεκτρολυτών. Είναι απαραίτητα για την αναπλήρωση του καλίου και του νατρίου, ιδιαίτερα όταν η ίωση συνοδεύεται από πυρετό ή διάρροια.

2) Πρωτεΐνη

Η πρωτεΐνη παίζει καθοριστικό ρόλο στην υποστήριξη του ανοσοποιητικού συστήματος, τη διατήρηση της μυϊκής μάζας και την επιδιόρθωση των ιστών. Κατά τη διάρκεια της ασθένειας, ο οργανισμός χρησιμοποιεί αμινοξέα για τη σύνθεση αντισωμάτων.

Βάλτε στη διατροφή σας πηγές πρωτεΐνης υψηλής βιολογικής αξίας, όπως:

• Ψάρι,

• Κοτόπουλο ή γαλοπούλα,

• Αυγά.

Οι τροφές αυτές περιέχουν παράλληλα και σημαντικά μικροθρεπτικά συστατικά, όπως σίδηρο, ψευδάργυρο και βιταμίνες του συμπλέγματος Β, που συμβάλλουν στη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού.

3) Προβιοτικά και πρεβιοτικά

Το έντερο φιλοξενεί μεγάλο μέρος των κυττάρων του ανοσοποιητικού συστήματος, γεγονός που καθιστά τη σωστή λειτουργία του ιδιαίτερα σημαντική κατά τη διάρκεια μιας λοίμωξης.

Τα προβιοτικά βοηθούν στη διατήρηση της ισορροπίας του εντερικού μικροβιώματος και μπορούν να συμβάλλουν στη μείωση των διαρροιών και των πεπτικών διαταραχών, ιδιαίτερα όταν συνυπάρχει και λήψη αντιβιοτικών. Τρόφιμα πλούσια σε προβιοτικά είναι το γιαούρτι, το κεφίρ και τα ζυμωμένα τρόφιμα, όπως το λάχανο τουρσί.

Τα πρεβιοτικά είναι ουσίες που λειτουργούν ως «τροφή» για τα ωφέλιμα βακτήρια του εντέρου. Βρίσκονται σε τροφές, όπως τα σπαράγγια, το σκόρδο, τα μήλα, οι μπανάνες, τα μούρα, τα φασόλια, ο λιναρόσπορος και οι σπόροι chia.

4) Αντιοξειδωτικά και βιταμίνες

Κατά τη διάρκεια της ασθένειας αυξάνεται το οξειδωτικό στρες, γεγονός που καθιστά σημαντική την πρόσληψη αντιοξειδωτικών συστατικών. Τα αντιοξειδωτικά βοηθούν στην προστασία των κυττάρων και ενισχύουν την άμυνα του οργανισμού. Τρόφιμα πλούσια σε αντιοξειδωτικά είναι τα μούρα, τα καρότα και το σπανάκι.

Η βιταμίνη C διαθέτει έντονη αντιοξειδωτική δράση και συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού. Πλούσιες πηγές της είναι τα πορτοκάλια, τα ακτινίδια, οι πιπεριές, τα λεμόνια και το μπρόκολο.

5) Εύπεπτες τροφές

Σε περιπτώσεις μειωμένης όρεξης, ναυτίας, διάρροιας ή ευαισθησίας στο στομάχι, είναι προτιμότερο να επιλέγονται ήπιες και εύπεπτες τροφές, όπως:

• Ρύζι

• Πατάτες

• Βραστά λαχανικά (π.χ. καρότο, κολοκύθι)

• Μπανάνες ή μήλα

• Ψωμί ή φρυγανιές.

Μικρά και συχνά γεύματα μπορούν να βοηθήσουν στην κάλυψη των αναγκών του οργανισμού όταν η όρεξη είναι μειωμένη.

Τι να αποφύγετε;

Κατά τη διάρκεια της ασθένειας, ορισμένα τρόφιμα μπορεί να επιβαρύνουν την πέψη ή να δυσκολέψουν την ανάρρωση:

• Πολύ λιπαρά και τηγανητά φαγητά

• Επεξεργασμένα τρόφιμα και γλυκά

• Αλκοόλ

• Ζαχαρούχα αναψυκτικά

• Fast food.

Επίσης, σε περιπτώσεις γαστρεντερικών διαταραχών, καλό είναι να αποφεύγονται προσωρινά τα όξινα τρόφιμα (ντομάτα, πορτοκάλι, λεμόνι) και τα γαλακτοκομικά.

Η διατροφή δεν αντικαθιστά την ιατρική αγωγή, μπορεί όμως να αποτελέσει σημαντικό σύμμαχο στην ταχύτερη ανάρρωση.

Πηγή: ygeiamou.gr