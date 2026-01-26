Φαίδωνας Φαίδωνος: Σε αυτεπάγγελτη έρευνα προχωρά η Αστυνομία μετά το βίντεο της Annie Alexui

Πιο συγκεκριμένα, μιλώντας στην εκπομπή «ΑLPHA Καλημέρα», ο Λειτουργός Κλάδου Επικοινωνίας του Γραφείου Τύπου Αρχηγείου Αστυνομίας, Χριστόδουλος Κόνσολος τόνισε ότι ότι τις τελευταίες μέρες αυτό το θέμα με τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα που κυκλοφορούν τόσο στο διαδίκτυο όσο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχει λίγο ξεφύγει και πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί.

«Η έρευνα αφορά, όντως, στο γενικό φάσμα μια υπόθεση στα πλαίσια του νόμου περί βίας στην οικογένεια ως επίσης και στο νόμο περί προσωπικών δεδομένων».

«Γι' αυτόν τον λόγο θέλω να είμαι πολύ προσεκτικός στα όσα θα αναφέρουμε. Πρέπει να καταλάβει ο κόσμος το τι γίνεται. Η έρευνα θα έχει έναν ευρύ φάσμα και αν εντοπιστούν στοιχεία που συγκροτούν ποινικά δικαιώματα να είστε σίγουροι ότι θα προχωρήσουμε σε περαιτέρω έρευνες. Εκείνο που πρέπει όλοι να προσέξουμε να περιοριστεί, να σταματήσει το φαινόμενο των δικαστηρίων μέσω των social media και γενικά συζητήσεις που αφορούν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα οικογενειών, υπάρχουν παιδιά, υπάρχουν οικογένειες και κρατήστε ότι η αστυνομία ξεκίνησε αυτεπάγγελτη έρευνα».

